Белорусская биатлонистка победила в экстремальной гонке Bison Race

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Биатлонистка, выступившая в младшей возрастной группе среди женщин, преодолела дистанцию в 7 км с 31 препятствием за 1 час 18 мин. 18 сек. В забеге также приняли участие биатлонисты Александр Дорожко, Мария Панфилова и Дарья Блашко, которая заняла второе место в Bison Race в прошлом году. В прошедшей гонке она финишировала 8-й. Мария Панфилова — 6-я. В забеге среди мужчин Александр Дорожко занял 28-е место из 114 стартовавших.

На старт забега вышли 58 участниц. Всего же за три соревновательных дня с 7 по 9 мая планируется участие около 1 тыс. любителей здорового образа жизни.

Bison Race представляет собой смесь трейлового бега и кроссфита. Участник должен за минимальное время преодолеть трассу, на которой размещаются искусственные (барьеры, электрический ток, горки, гладиаторы, переноска тяжестей) и природные (овраги, болота, озера) препятствия.