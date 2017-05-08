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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29676941/
8 мая 2017, 12:30 | Биатлон | БЕЛТА

Белорусская биатлонистка победила в экстремальной гонке Bison Race

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Кристина Ильченко победила в гонке на выносливость Bison Race, посвященной Дню Победы. Турнир проходит 7—9 мая в республиканском горнолыжном центре «Силичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>8 мая Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белорусская <span class=error>биатлонистка</span> Кристина <span class=error>Ильченко</span> победила в гонке на выносливость Bison <span class=error>Race</span> посвященной Дню Победы. Турнир проходит <nobr>7—9 мая</nobr> в республиканском горнолыжном центре <span class=error>Силичи</span> сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Биатлонистка, выступившая в младшей возрастной группе среди женщин, преодолела дистанцию в 7 км с 31 препятствием за 1 час 18 мин. 18 сек. В забеге также приняли участие биатлонисты Александр Дорожко, Мария Панфилова и Дарья Блашко, которая заняла второе место в Bison Race в прошлом году. В прошедшей гонке она финишировала 8-й. Мария Панфилова — 6-я. В забеге среди мужчин Александр Дорожко занял 28-е место из 114 стартовавших.

На старт забега вышли 58 участниц. Всего же за три соревновательных дня с 7 по 9 мая планируется участие около 1 тыс. любителей здорового образа жизни.

Bison Race представляет собой смесь трейлового бега и кроссфита. Участник должен за минимальное время преодолеть трассу, на которой размещаются искусственные (барьеры, электрический ток, горки, гладиаторы, переноска тяжестей) и природные (овраги, болота, озера) препятствия.

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