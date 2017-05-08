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8 мая 2017, 11:55 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: Подсадили на подводную охоту. Чем меньше мишень, тем выше меткость!

Олимпийский чемпион российский биатлонист Антон Шипулин на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что в межсезонье занимается подводной охотой.

Олимпийский чемпион российский биатлонист Антон <span class=error>Шипулин</span> на своей странице в Инстаграме сообщил что в межсезонье занимается подводной охотой. Увеличить
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В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Шипулин занял второе место. На чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия) 29-летний спортсмен завоевал золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной.

«Нас подсадили на подводную охоту! После трёхчасовой тренировки Илья Трифанов ещё смог шевелить ластами… P. S. Чем меньше мишень, тем выше меткость!» — написал Шипулин.
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