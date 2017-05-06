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6 мая 2017, 11:01 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Домрачева провела велотренировку

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева провела велотренировку.

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева провела <span class=error>велотренировку</span>. Увеличить
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Белоруска вместе со своим мужем Оле Эйнаром Бьорндаленом планировали начать подготовку к сезону на испанской Мальорке.

— Фото на верхушке горы — обязательно! Одно из лучших мест для длинных велотренировок, — написала Домрачева в Инстаграме.
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