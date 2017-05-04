Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29644958/
4 мая 2017, 16:26 | Биатлон | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на сезон-2017/18

Министерство спорта Беларуси утвердило состав сборной по биатлону на предстоящий сезон, сообщает «Спортивная панорама».

Министерство спорта <span class=error>Беларуси</span> утвердило состав сборной по биатлону на предстоящий сезон сообщает Спортивная панорама. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В тренерский штаб сборной вошли Фёдор Свобода (женская команда), Альфред Эдер (тренер-консультант), Василий Большаков (мужская команда). Также продолжаются переговоры с опытным российским специалистом.

Биатлон. Состав сборной Беларуси на сезон-2017/18
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Анна Сола, Надежда Писарева, Дарья Юркевич.

Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Александр Дорожко, Виктор Кривко, Антон Смольский.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов