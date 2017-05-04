СБР представил проект календаря на сезон-2017/18

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Чемпионат России по летнему биатлону пройдёт 7—13 августа (отбор на чемпионат мира) и 19—25 сентября .

Первый этап Кубка России пройдёт в Тюмени с 28 ноября по 4 декабря. Этапы чемпионата России примут Уват, Тюмень, Новосибирск, а завершатся соревнования в Ханты-Мансийске 28 марта — 5 апреля.

В календарь соревнований второй год подряд не вошла «Гонка чемпионов», которая с 2011 по 2014 год проходила в Москве, а затем в Тюмени.