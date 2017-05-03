Бьорндален: Норвежский Домрачевой намного лучше, чем мой русский
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец
Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о своих успехах в изучении русского языка и признался, что его супруга, трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, добилась значительного успеха в изучении норвежского.
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«Я знаю несколько слов
Норвежский Дарьи намного лучше, чем мой русский. Сейчас она уже понимает даже слишком много, — цитирует Бьорндалена TV2.
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