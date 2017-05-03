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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29626996/
3 мая 2017, 11:14 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: Норвежский Домрачевой намного лучше, чем мой русский

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о своих успехах в изучении русского языка и признался, что его супруга, трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, добилась значительного успеха в изучении норвежского.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец <nobr>Уле-Эйнар</nobr> Бьорндален рассказал о своих успехах в изучении русского языка и признался что его супруга трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева добилась значительного успеха в изучении норвежского. Увеличить
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«Я знаю несколько слов по-русски, но не очень много. Проблема в том, что я не знаю алфавита. Когда я веду машину в Минске, то все дорожные указатели на русском. В городе проживают два миллиона человек, там четыре или пять полос на трассах и получается очень много длинных переездов. Я пользуюсь телефоном, чтобы мне объяснили дорогу назад. В Минске все говорят по-русски, но немногие хорошо владеют английским.

Норвежский Дарьи намного лучше, чем мой русский. Сейчас она уже понимает даже слишком много, — цитирует Бьорндалена TV2.
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