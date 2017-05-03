Бьорндален: Норвежский Домрачевой намного лучше, чем мой русский

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«Я знаю несколько слов по-русски, но не очень много. Проблема в том, что я не знаю алфавита. Когда я веду машину в Минске, то все дорожные указатели на русском. В городе проживают два миллиона человек, там четыре или пять полос на трассах и получается очень много длинных переездов. Я пользуюсь телефоном, чтобы мне объяснили дорогу назад. В Минске все говорят по-русски, но немногие хорошо владеют английским.

Норвежский Дарьи намного лучше, чем мой русский. Сейчас она уже понимает даже слишком много, — цитирует Бьорндалена TV2.