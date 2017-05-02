Антон Шипулин начнет подготовку к олимпийскому сезону 23 мая
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сочи в эстафете биатлонист Антон Шипулин начнет подготовку к новому сезону 23 мая в болгарском Бельмекене. Об этом сообщает
пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
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Вместе с Шипулиным на сбор под руководством Андрея Крючкова отправится Алексей Волков. Сборная России начнет подготовку к олимпийскому сезону 15 мая, мужская и женская команды проведут сбор в Белокурихе до 30 мая.
Шипулин — победитель Игр-2014 в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере в этой же дисциплине. О том, что спортсмен будет готовиться к Играм в Южной Корее индивидуально, было объявлено 2 апреля.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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