Домрачева и Бьорндален вошли в призеры лыжного фестиваля в Норвегии

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Уле-Эйнар Бьорндален занял первое место. Трехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси стала третьей.

Восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии ранее дважды выступал в гонках на собачьих упряжках. В прошлом году норвежский биатлонист занял второе место в спринте. Он отметил, что бег на лыжах с собакой и без нее — серьезно отличается. «С собакой не очень легко удержаться на лыжах, необходимо устоять на ногах», — подчеркнул он.

Дарья Домрачева в 2016-м являлась гостьей фестиваля в Шушене, а в этом году решила выступить в роли участницы соревнований, закрывающих зимний сезон.