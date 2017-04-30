Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29602759/
30 апреля 2017, 17:42 | Биатлон | БЕЛТА

Домрачева и Бьорндален вошли в призеры лыжного фестиваля в Норвегии

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Домрачева и ее муж титулованный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален вошли в призеры в лыжных гонках на собачьих упряжках на фестивале Snorock в норвежском Шушене, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

<nobr>Уле-Эйнар</nobr> Бьорндален занял первое место. Трехкратная олимпийская чемпионка из <span class=error>Беларуси</span> стала третьей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Уле-Эйнар Бьорндален занял первое место. Трехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси стала третьей.

Восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии ранее дважды выступал в гонках на собачьих упряжках. В прошлом году норвежский биатлонист занял второе место в спринте. Он отметил, что бег на лыжах с собакой и без нее — серьезно отличается. «С собакой не очень легко удержаться на лыжах, необходимо устоять на ногах», — подчеркнул он.

Дарья Домрачева в 2016-м являлась гостьей фестиваля в Шушене, а в этом году решила выступить в роли участницы соревнований, закрывающих зимний сезон.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Крупные турниры по биатлону в Беларуси планируется провести после 2020 года

Крупные турниры по биатлону в Беларуси планируется провести после 2020 года

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные турниры по биатлону в Беларуси планируется провести после 2020 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона (БФБ) Анатолий Стромский.
Еще 7 новостей  Все новости
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Гороскоп на май для всех знаков зодиака
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед