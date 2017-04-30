Домрачева и Бьорндален вошли в призеры лыжного фестиваля в Норвегии
30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Домрачева и ее муж титулованный биатлонист
Уле-Эйнар Бьорндален вошли в призеры в лыжных гонках на собачьих упряжках на фестивале Snorock в норвежском Шушене, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.
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Восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии ранее дважды выступал в гонках на собачьих упряжках. В прошлом году норвежский биатлонист занял второе место в спринте. Он отметил, что бег на лыжах с собакой и без нее — серьезно отличается. «С собакой не очень легко удержаться на лыжах, необходимо устоять на ногах», — подчеркнул он.
Дарья Домрачева в 2016-м являлась гостьей фестиваля в Шушене, а в этом году решила выступить в роли участницы соревнований, закрывающих зимний сезон.
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