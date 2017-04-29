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29 апреля 2017, 15:39 | Биатлон | БЕЛТА

Крупные турниры по биатлону в Беларуси планируется провести после 2020 года

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные турниры по биатлону в Беларуси планируется провести после 2020 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона (БФБ) Анатолий Стромский.

В ходе совместного заседания Международного союза биатлона (IBU) и Европейского вещательного союза президент IBU <span class=error>Андерс</span> Бессеберг рассказал о перспективах проведения крупных соревнований в ближайшие годы. Увеличить
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В ходе совместного заседания Международного союза биатлона (IBU) и Европейского вещательного союза президент IBU Андерс Бессеберг рассказал о перспективах проведения крупных соревнований в ближайшие годы. Он также не исключил организацию турниров в Беларуси, США, Швейцарии и Китае. «Думаю, что в этих странах могут пройти соревнования в ближайшем будущем. Вопрос об этом будет рассмотрен на заседании исполкома IBU в июле 2017 года», — отметил Андерс Бессеберг.

Генеральный секретарь БФБ подтвердил информацию о серьезном интересе Беларуси к проведению этапа Кубка мира по биатлону. «Заявки на проведение соревнований Кубка мира федерация уже подала. Мы готовы провести и чемпионат Европы. Что касается крупных соревнований, о которых вел речь Андерс Бессеберг на заседании в Праге, то у Беларуси высока вероятность получить серьезный турнир после 2020 года», — сказал Анатолий Стромский.

РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» примет летний чемпионат мира по биатлону 2019 года, а на зимние соревнования руководство IBU ранее рекомендовало Белорусской федерации биатлона подавать заявку на январь 2020 или 2021 года.

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