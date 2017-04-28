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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29583202/
28 апреля 2017, 11:15 | Биатлон | Чемпионат.com

Домрачева проведёт несколько сборов в межсезонье со сборной Норвегии

Спортивный директор сборной Норвегии по биатлону Мортен Аа Дьюпвик сообщил, что трёхкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева в межсезонье проведёт несколько сборов с норвежскими спортсменами.

Спортивный директор сборной Норвегии по биатлону <span class=error>Мортен</span> Аа Дьюпвик сообщил что трёхкратная олимпийская чемпионка белорусская <span class=error>биатлонистка</span> Дарья Домрачева в межсезонье проведёт несколько сборов с норвежскими спортсменами. Увеличить
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Супругом Домрачевой является норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален.

«Дарья присоединится к нам, когда Уле-Эйнар будет присутствовать на сборах. Ему дали возможность готовиться по индивидуальной программе вместе с женой. Она также делает акцент на предстоящую Олимпиаду», — цитирует Дьюпвика NRK.
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