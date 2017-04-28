Домрачева проведёт несколько сборов в межсезонье со сборной Норвегии
Спортивный директор сборной Норвегии по биатлону Мортен Аа Дьюпвик сообщил, что трёхкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева в межсезонье проведёт несколько сборов с норвежскими спортсменами.
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Супругом Домрачевой является норвежский биатлонист
«Дарья присоединится к нам, когда
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