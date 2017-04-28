Губерниев: Моя работа? Разговариваю, иногда ору и мне за это деньги платят

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«БОЛЬШЕ МЕНЯ НОВОГОДНИХ ОГОНЬКОВ ПРОВЕЛ ТОЛЬКО БАСКОВ»

— 5 января я включил телевизор — а Дмитрий Губерниев уже вещает из Оберхофа, в то время, когда вся страна только понемногу приходит в себя. Мне даже стало вас немного жалко.

— Ох, мой любимый Оберхоф! Не надо меня жалеть, я там тоже отдыхаю — разговариваю, иногда ору и мне за это еще деньги платят. Я помню эти фразы с советских времен о нелегком журналистском хлебе. Моя работа значительно легче, чем у людей, которые каждый день на 5-часовой утренней электричке едут на работу в столицу.

— В декабре проходят три этапа Кубка мира. Когда вы успеваете принять участие в съемах Новогоднего огонька?

— Коллеги с телеканала «Россия» подстраивают под меня график съемок, когда я на пару дней приезжаю в Москву. За что им огромное спасибо. Больше меня Новогодние огоньки вел только Николай Басков. Но каждый раз когда я их вел, мы всегда выигрывали у коллег с Первого канала по рейтингу.

Мне нравится такое соперничество между каналами. Ведь кроме работы на «Матч ТВ», я еще являюсь советником генерального директора канала «Россия» Антона Златопольского. И хочу отметить, что Антон Андреевич прислушивается к мнению своего советника.

— Это общественная должность?

— Нет, это штатная должность.

— Как в таком случае вы оказались на Пятом канале, где сняли два фильма «Мое советское детство» и «Моя советская юность»?

— Два года назад меня пригласили на Пятый канал, мы сделали эти два фильма. А затем началась эпоха «Матч ТВ», и я передал эстафетную палочку ведущего в этих фильмах Михаилу Сергеевичу Боярскому. В следующих сериях я с удовольствием принял участие уже в качестве гостя. А этот симпатичный проект продолжается — «Моя советская армия», «Мой советский Новый год».

— Предположим, вам звонит Константин Эрнст (генеральный директор Первого канала. — Прим. ред.) и говорит: «Дмитрий, у Ивана Урганта очень большая нагрузка. Хотим предложить вам вести программу «Вечерний Губерниев» и чередовать ее с «Вечерним Угрантом» Что ответите?

— Во-первых, хочу сказать, что мы с Константином Львовичем в отличных отношениях. На Олимпиаде в Сочи мы работали вместе, как одна большая команда.

А на счет, что ответить? Ваня — мой товарищ и один из лучших ведущих страны. Поэтому я проявлю скромность и не будут говорить на эту животрепещущую тему. Я пытаюсь иногда с Ваней конкурировать, когда веду «Все на матч». И радуюсь тому, что мы знакомы.

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— Говорят, что у Ивана Урганта в райдере значится чартер на перелет по стране. Это не прихоть, а необходимость — Иван из-за своей популярности не может спокойно появляться в общественных местах. А вы можете?

— Думаю, Ваня перестраховывается. Я на узнаваемость не жалуюсь, но после исполнения гимна на чемпионате мира, она приблизилась к ста процентам. Когда еду в машине, часто сигналят, машут рукой. На улицах подходят — просят автограф, фото на память. Не хочу сейчас сравнивать свою популярность с популярностью Урганта, Светлакова или Нагиева. Но думаю, если и уступаю им в этом, то совсем немного.

— В метро давно спускались?

— Вы думаете, я не езжу на метро? Последний раз спускался в феврале. Люди? Да, подходят, благодарят. Не убегать же. Стараюсь никому не отказывать. Разве это сложно — сфотографироваться, подписать автограф?

— Как вы оказались в качестве вокалиста группы «Мастер»?

— Это давно началось. В середине 80-х несколько ребят отпочковались от «Арии» и в «Мастер» пришел мой хороший товарищ Миша Серышев, кстати, тенор Большого театра. В «Мастере» он рычал, исполняя треш. А однажды я с Валерой Кипеловым (вокалист группы «Кипелов», экс-солист «Арии». — Прим. ред.) выступал на одной сцене, и от волнения забыл слова второго куплета классического хита «Беспечный ангел». Запись можно в ютьюбе найти. Мне за это до сих пор стыдно.

Если возвращаться к «Мастеру», то я иногда участвую с ними в клубных концертах. Ребята сами приглашают. Кстати, группе 29 апреля исполняется 30 лет. Хочу поздравить ребят с юбилеем.

Я очень люблю рок. Уважаю моих старших товарищей Женю Маргулиса, Лешу Романова. Помню, как мне тяжело было перейти с ними на «ты». С Артуром Беркутом дружу, потрясающим музыкантом «Автографа» и «Арии». Я очень люблю Лешу Булгакова из группы «Легион».

Мы записали десять песен дуэтом с Мишей Серышевым и Лешей Булгаковым. Я обязуюсь до начала биатлонного сезона издать диск. Это будет жесткий хард-рок. На диске будут наши песни и каверы легендарных хитов. Предварительное название диска «Дмитрий Губерниев у микрофона».

Я же в Хантах или Тюмени часто устраиваю концерты — с ансамблем или акустические. Многие друзья спрашивают, когда я это сделаю в Москве. Как-нибудь сделаю обязательно. Знаю, что соберу в клубе свою аудиторию.

— Ваши заработки на корпоративах — серьезная прибавка к бюджету?

— Когда в свое время это начиналось, я говорил нашим ребятам, футбольным комментаторам: «Мы — не люди второго сорта. Мы можем конкурировать с другими известными ведущими в этом бизнесе». Я работал ведущим на всех главных площадках Москвы, не раз вел концерты в Кремле, вел концерт ансамбля Александрова в зале Чайковского. Поэтому до сих мне трудно пережить боль утраты. В этом самолете летели многие мои друзья.

— Мы — не люди второго сорта. Это вы про гонорары?

— Не только. Я хотел донести до коллег, что мы тоже умеем раздвигать границы. В свое время я поставил перед собой задачу — может ли спортивный комментатор работать на ведущих площадках не в спорте. Оказалось — может. И я продолжаю этим заниматься.

— И все-таки, дорогое удовольствие приглашение Дмитрия Губерниева на ведение новогоднего корпоратива?

— Этот вопрос надо задавать моему директору.

— С Дмитрием Нагиевым в плане цифр сравниваться можете?

— Отдаю себе отчет, что в этом смысле с ним пока тягаться сложно. Но выйти на этот уровень возможно.