Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на сезон-2017/18
Союз биатлонистов Норвегии опубликовал состав мужской и женской сборной на сезон-2017/18.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В общем зачёте Кубка наций минувшего сезона мужская команда стала четвёртой, женская — шестой.
Биатлон. Состав сборной Норвегии на сезон-2017/18. Женщины
Тириль Экхофф, Марте Олсбу, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Тандревольд,
Мужчины
Вторая мужская команда
Ветле Шоста Кристиансен, Кристоффер Шельвик, Синдре Петтерсен, Ховард Бугетвейт, Вегард Йермунсхауг, Фредрик Йесбакк.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter