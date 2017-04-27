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27 апреля 2017, 14:46 | Биатлон | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на сезон-2017/18

Союз биатлонистов Норвегии опубликовал состав мужской и женской сборной на сезон-2017/18.

Союз биатлонистов Норвегии опубликовал состав мужской и женской сборной на сезон-2017/18. Увеличить
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В общем зачёте Кубка наций минувшего сезона мужская команда стала четвёртой, женская — шестой.

Биатлон. Состав сборной Норвегии на сезон-2017/18. Женщины

Тириль Экхофф, Марте Олсбу, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Тандревольд, Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне.

Мужчины

Уле-Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свенсен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Хенрик Л’Абе Лунд, Ларс Хельге Биркеланд, Эрленд Овренг Бьонтегорд.

Вторая мужская команда

Ветле Шоста Кристиансен, Кристоффер Шельвик, Синдре Петтерсен, Ховард Бугетвейт, Вегард Йермунсхауг, Фредрик Йесбакк.
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