Максим Цветков: Поддерживаю объединение групп Гросса и Падина
Чемпион мира по биатлону-2017 — о присвоении воинского звания лейтенанта, решении выступить на Военных играх в Сочи и разочаровании от возможного чемпионства «Спартака».
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Чемпион мира по биатлону Максим Цветков стал офицером Вооруженных сил Российской Федерации. На прошлой неделе во время чествования призеров III зимних Всемирных военных игр 2017 года в Сочи, прошедшем в здании Министерства обороны РФ, выступающий за ЦСКА 25-летний спортсмен был произведен из прапорщиков в лейтенанты. Первые офицерские погоны ему вручил лично
Новоиспеченный офицер дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился мнением о решении Союза биатлонистов России (СБР) объединить группы тренеров мужской сборной Рико Гросса и Андрея Падина на олимпийский сезон, рассказал о важности мартовской поездки на трассу в Пхенчхане, где в феврале 2018 года состоятся зимние Олимпийские игры, а также выразил уверенность, что футболисты его любимого ЦСКА опередят «Зенит» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов сезона-2017/18.
— Вы сами будете пришивать лейтенантские погоны или попросите жену?
— Наверное, сам (смеется). Только не знаю, когда. Сейчас я уехал на недельный отдых, а сразу по возвращении приступлю к тренировкам. Но, скорее всего, до следующих соревнований погоны я пришью. Точно сделаю это до следующих Военных игр (улыбается).
— Вы заранее знали, что вас произведут в офицеры?
— Конечно. Об этом говорили еще после чемпионата мира в Хохфильцене, после выигранной эстафеты. Был разговор, что мне может быть присвоено внеочередное звание. А когда я выступил на Военных играх и выиграл медаль в личной гонке, уже не было сомнений, что соответствующий приказ будет подписан.
— C другим армейцем — членом золотой эстафетной команды Хохфильцена Антоном Бабиковым — уже обсуждали, что вы теперь опережаете его по части карьерного роста в ВС РФ?
— Мы скорее всё это в шутку переводим — что нужно чаще выступать за нашу армию, чтобы получать офицерские звания. Но на деле понимаем: главным является представление России на крупных международных соревнованиях вроде Олимпиады, чемпионатов и Кубков мира.
— Насколько долгим получается ваш отдых после сезона?
— Сезон закончился 20 марта. Но я заболел еще на предпоследнем этапе Кубка мира в Контиолахти. Поэтому не поехал ни в Холменколлен на заключительный этап, ни на чемпионат России в Увате. Всё это время лечился — очень тяжело прошел этот период. Я болел 20 дней, у меня был гайморит. Не удалось нормально завершить сезон. Я ведь и два своих последних мартовских этапа Кубка мира прошел не в самом лучшем состоянии.
— Одним из них был этап в олимпийском Пхенчхане, сразу за Военными играми. Поездка в Сочи стала причиной вашего неважного состояния?
— Безусловно, это внесло свои коррективы. После чемпионата мира не было времени на отдых, как это предполагалось для других спортсменов. Я был в очень хорошей форме на стартах в Сочи, а на мартовских этапах Кубка мира уже пошел спад. А потом еще и болезнь наложилась. Но я не мог пропустить эти Игры, поскольку мое участие там обговаривалось заранее. И в Сочи я был в отличном состоянии. Надеялся, что оно сохранится дольше.
— До последнего сохранялась вероятность, что Бабиков тоже выступит на Военных играх, но в итоге его освободили от выступлений, и в Сочи он был в качестве гостя. У вас не было аналогичной возможности?
— Прямой договоренности с ЦСКА не было, но мы понимали, что раз в чемпионской эстафетной команде выступали два армейца — я и Бабиков, то организаторам захочется, чтобы как минимум один из нас был представлен на Играх в Сочи. Но никаких директив не было, мы сами определили, что Антон будет отдыхать, а я выступлю.
— Что дала вам поездка на трассу в Пхенчхане накануне олимпийского сезона?
— Стало больше понимания, как проходит акклиматизация, насколько тяжело там бежать. Важно было посмотреть рельеф трассы и подход к стрельбищу. Эти моменты мы теперь знаем. Понимаем, как подстраиваться под Южную Корею, какие коррективы внести в подготовку.
— И какие изменения необходимы?
— Возможно, стоит пораньше туда приехать. Потому что в этом году было сложно привыкнуть к смене часовых поясов. Старты были вечерние, а мы проводили день, ложась в три часа ночи и поднимаясь ближе к обеду. Жили по европейскому времени, но всё остальное делали по корейскому. Понимаешь, что уже ночь, а ты идешь только на вторую тренировку, зная, что уже 11 вечера. Ложились мы очень поздно.
— За сколько дней до старта вы прибыли в Пхенчхан?
— Если не ошибаюсь, за 2−3 дня. На мой взгляд, оптимальный срок для адаптации — около недели. Лично мне нужно время для адаптации. Я понимаю, что нельзя делать так, как в этом году. Это было очень сложно.
— Вы с тренерами уже обсуждали это?
— Нет. Думаю, мы обсудим всё на первом сборе. Я еще не видел тренировочный календарь и не могу сказать, какие турниры мы будем пропускать.
— Как отнеслись к слиянию групп Гросса и Падина на олимпийский сезон?
— В принципе положительно, потому что со всеми этими ребятами я очень хорошо знаком. Мы вместе выступали в юниорских и молодежной командах. Весь сезон проводим вместе, у нас хорошие отношения, поэтому решение СБР позитивное — я его поддерживаю. Мне кажется, летом это добавит дополнительной мотивации и азарта в тренировках.
— Правда, что вы играете в футбол на уровне третьего дивизиона чемпионата России за одну из команд родной Вологодской области?
— Да, в КФК, в зоне «Золотое кольцо», где есть ярославский «Шинник» и ивановский «Текстильщик». Это в большей степени сделано для популяризации футбола в нашем регионе. Я дружу с директором СДЮСШОР № 3, за команду которой выступаю. В прошлом году я не рискнул выступить за команду, поскольку боялся получить травму. Возможно, выйду на поле в этом году, но это будет большим риском перед олимпийским сезоном.
— Как думаете, футбольный ЦСКА пробьется в Лигу чемпионов на следующий сезон?
— Я думаю, он опередит «Зенит», но очень разочарован, что «Спартак» оторвался от ЦСКА на такое количество очков. Мне кажется, сложно будет навязать им борьбу.
— Планируете посетить 30 апреля дерби ЦСКА-«Спартак»?
— К сожалению, в этот день я еще не вернусь из отпуска. Меня приглашали — я очень хотел посетить игру. Вообще, очень редко бываю на футболе и даже ни разу еще не был на новом домашнем стадионе ЦСКА.
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