Дмитрий Губерниев: Шипулин выиграет личное золото в Пхенчхане

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«КОНОВАЛОВ ТРЕНЕР ОТ БОГА, КОРОЛЬКЕВИЧ — ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МЕТОДИСТ»

— Владимир Королькевич вновь вошел в ту же реку — возглавил женскую сборную по биатлону. Что скажете?

— Я очень рад, что в нашей сборной будет работать тандем двух «К» — Королькевич и Коновалов. Считаю Сергея Коновалова тренером от Бога по стрельбе. Если вспомнить, как он два года назад работал с нашей женской сборной, то тогда наши девчонки стреляли лучше всех. Что касается Королькевича — он великолепный методист. Ему есть, что доказывать. Поэтому я согласен с мнением президента СБР Александра Михайловича Кравцова — наша сборная на Олимпиаде в Пхенчхане без медалей не останется.

— И все-таки говоря о назначении Королькевича, хочется произнести тост: выпьем за успех нашего безнадежного дела.

— Да не такое оно безнадежное! У нас есть, из кого лепить команду. Есть два столпа — Татьяна Акимова и Ирина Старых. Есть Света Миронова, которая на чемпионате России доказала, что она боец основного состава. Нам нужно разобраться, что и как делать с Ольгой Подчуфаровой, чтобы она не закончила раньше времени и пригодилась сборной.

И, кстати, хочу поблагодарить за работу Виталия Норицына и Павла Ланцова. Да, не получилось, но они останутся в обойме Союза биатлонистов России. Ланцов и Коновалов еще при Пихлере работали во второй команде и подготовили призера чемпионата мира Ольгу Вилухину.

«ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ НА ОЛИМПИАДЕ — НЕ УТОПИЯ»

— Выходит, вы не согласны с мнением специалистов, что у нас сейчас неудачное поколение в женской сборной?

— Конечно, это поколение не уровня Сметаниной, Резцовой, Куклевой. Но оно боеспособное, с ним просто надо умело работать. Полагаю, Королькевич и Коновалов это смогут сделать. И стоит не забывать, что с ними еще работает Загурский, этот Анастас Микоян нашего биатлона. Он работал со всеми главными тренерами, как говорится, от Ильича до Ильича. Николай Степанович прекрасный руководитель комплексно-научной группы.

— Еще есть мнение — коней на переправе за девять месяцев до Олимпиады не меняют.

— Возможно, но задачи на Олимпиаду стоят амбициозные.

— Говорят о пяти олимпийских медалях. Это утвержденный план?

— Я не знаю, утвержденный или нет, но три медали у мужиков и две у женщин не считаю утопией. И давайте, будем за это бороться. Что нам теперь — к одной бронзе стремиться?

— Две медали у женщин в Пхенчхане, это примерно, как выход сборной России в полуфинал ЧМ-2018 по футболу.

— Не согласен. В футболе конкуренция намного выше. Да и в лыжах тоже. Две наших женских медали — не утопия.

— В мужской команде вся надежда на Шипулина. Откуда там возьмутся три медали?

— Я уже говорил не раз, что Шипулин из Пхенчхана без личной золотой медали не вернется. Антон созрел для этого. У нас отличная мужская эстафетная команда. А кроме женской эстафет, есть еще смешанная, где мы бронзовые призеры чемпионата мира. И считаю, что Антон Бабиков и Максим Цветков могут выиграть индивидуальную олимпийскую медаль.

Меня список сборной удовлетворил. Но есть один вопрос: где Слепов? Товарищи тренеры, Алексей — чемпион России, он прошел отбор в сборную команду.