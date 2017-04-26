Дмитрий Губерниев: Шипулин выиграет личное золото в Пхенчхане
Дмитрий Губерниев дал большое интервью «Советскому спорту». Разговор получился обстоятельным. Мы побеседовали об изменениях в тренерском штабе сборной России по биатлону, поспорили о реальности медального олимпийского плана, вспомнили яркие моменты прошедшего сезона, затронули тему популярности и
хард-рока. Как же без него?
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«КОНОВАЛОВ ТРЕНЕР ОТ БОГА, КОРОЛЬКЕВИЧ — ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МЕТОДИСТ»
— Владимир Королькевич вновь вошел в ту же реку — возглавил женскую сборную по биатлону. Что скажете?
— Я очень рад, что в нашей сборной будет работать тандем двух «К» — Королькевич и Коновалов. Считаю Сергея Коновалова тренером от Бога по стрельбе. Если вспомнить, как он два года назад работал с нашей женской сборной, то тогда наши девчонки стреляли лучше всех. Что касается Королькевича — он великолепный методист. Ему есть, что доказывать. Поэтому я согласен с мнением президента СБР Александра Михайловича Кравцова — наша сборная на Олимпиаде в Пхенчхане без медалей не останется.
— И
— Да не такое оно безнадежное! У нас есть, из кого лепить команду. Есть два столпа — Татьяна Акимова и Ирина Старых. Есть Света Миронова, которая на чемпионате России доказала, что она боец основного состава. Нам нужно разобраться, что и как делать с Ольгой Подчуфаровой, чтобы она не закончила раньше времени и пригодилась сборной.
И, кстати, хочу поблагодарить за работу Виталия Норицына и Павла Ланцова. Да, не получилось, но они останутся в обойме Союза биатлонистов России. Ланцов и Коновалов еще при Пихлере работали во второй команде и подготовили призера чемпионата мира Ольгу Вилухину.
«ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ НА ОЛИМПИАДЕ — НЕ УТОПИЯ»
— Выходит, вы не согласны с мнением специалистов, что у нас сейчас неудачное поколение в женской сборной?
— Конечно, это поколение не уровня Сметаниной, Резцовой, Куклевой. Но оно боеспособное, с ним просто надо умело работать. Полагаю, Королькевич и Коновалов это смогут сделать. И стоит не забывать, что с ними еще работает Загурский, этот Анастас Микоян нашего биатлона. Он работал со всеми главными тренерами, как говорится, от Ильича до Ильича. Николай Степанович прекрасный руководитель
— Еще есть мнение — коней на переправе за девять месяцев до Олимпиады не меняют.
— Возможно, но задачи на Олимпиаду стоят амбициозные.
— Говорят о пяти олимпийских медалях. Это утвержденный план?
— Я не знаю, утвержденный или нет, но три медали у мужиков и две у женщин не считаю утопией. И давайте, будем за это бороться. Что нам теперь — к одной бронзе стремиться?
— Две медали у женщин в Пхенчхане, это примерно, как выход сборной России в полуфинал ЧМ-2018 по футболу.
— Не согласен. В футболе конкуренция намного выше. Да и в лыжах тоже. Две наших женских медали — не утопия.
— В мужской команде вся надежда на Шипулина. Откуда там возьмутся три медали?
— Я уже говорил не раз, что Шипулин из Пхенчхана без личной золотой медали не вернется. Антон созрел для этого. У нас отличная мужская эстафетная команда. А кроме женской эстафет, есть еще смешанная, где мы бронзовые призеры чемпионата мира. И считаю, что Антон Бабиков и Максим Цветков могут выиграть индивидуальную олимпийскую медаль.
Меня список сборной удовлетворил. Но есть один вопрос: где Слепов? Товарищи тренеры, Алексей — чемпион России, он прошел отбор в сборную команду.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter