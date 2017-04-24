Союз биатлонистов Норвегии обеспокоен возможным возвращением Королькевича в сборную России

64-летний словенский специалист работал со сборной России с 2013 по 2015 год. В 2014 году находившаяся в его группе Ирина Старых была поймана на допинге, но он сам отрицал причастность к скандалу. В сезоне-2015/16 словенец работал в сборной Белоруссии.

— Удивительно, что в сборную России снова пригласили Королькевича, когда две его спортсменки попадались на допинге, — цитирует NRK Шлоквика. — Если он не знал, что его спортсменки принимали допинг, то значит, что у него плохая коммуникация с подопечными. Если он все знал, то еще больше вызывает беспокойство его возвращение. Считаю, что это плохой сигнал. Тренер, который тренировал пойманных на употреблении допинга, будет иметь подозрения независимо от того, является ли он виновным или нет.