Ребята, я прошёл, эмоции не передать словами) Время 3.52, думал быстрей получится, рассчитывал на 3.15, но мышцы сказали "не сегодня" Вечером в прямом эфире расскажу подробней в 22.00 по Мск #лондон #марафон #ЛОНДОНСКИЙМАРАФОН #whyirun

A post shared by Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov) on Apr 23, 2017 at 8:46am PDT