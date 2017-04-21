От Нагано до Сочи. От Польховского до Пихлера

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НАГАНО-98: 50 на 50

Мужчины — Валерий Польховский, Анатолий Хованцев

Женщины — Леонид Гурьев.

В Нагано сборная России завоевала три медали в шести видах — золото, серебро и бронзу.

Анфиса Резцова позже рассказывала, что тренер Гурьев набрал в сборную «своих девочек из Тюмени». Вот одна из них — Галина Куклева — сотворила чудо в спринте, вырвав у Уши Дизль победу с разницей в 0,7 секунды. Позже Куклева вместе с Ольгой Мельник, Альбиной Ахатовой и Ольгой Ромасько стали серебряными призерами в эстафете, на этот раз Германии прилично уступив.

Мужская сборная России (Павел Муслимов, Владимир Драчев, Сергей Тарасов и Виктор Майгуров) довольствовались бронзой в эстафете.

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ-2002: первопроходец Пылева и сенсация Майгуров

Мужчины — Александр Голев

Женщины — Валерий Польховский, Александр Селифонов.

Перед Олимпиадой-2002 Валерий Польховский сменил мужскую команду на женскую, в которой трудился вместе со специалистом по стрельбе Александром Селифоновым. В первых двух дисциплинах — индивидуальной гонке и спринте — его подопечные остались без наград, но золото в российской команде все же появилось — Ольга Пылева (тогда еще не Медведцева) стала первой в истории олимпийской чемпионкой в преследовании. В эстафете, где кроме Пылевой бежали Куклева, Ахатова и Светлана Ишмуратова, россиянки с трудом отстояли бронзу. И никто не назвал этот результат удачным.

Мужская сборная, у руля которой Польховского сменил Александр Голев, намеревалась бороться за золото в эстафете, но на деле вовсе не попала на пьедестал. Единственной наградой мужской команды в Солт-Лейк-Сити стала бронза Виктора Майгурова в индивидуальной гонке, неожиданная даже для него самого.

ТУРИН-2006: медали и скандалы

Мужчины — Николай Савинов

Женщины — Валерий Польховский.

Биатлонные состязания в Турине начались с эмоциональной индивидуальной гонки, в которой блестящую победу одержала Светлана Ишмуратова, а Ольга Пылева принесла России серебро. Двойной праздник длился недолго: через считанные дни Пылеву уличили в применении допинга, дисквалифицировали на два года и лишили аккредитации на Игры. Ее серебро перешло к немке Мартине Глагов, а Альбине Ахатовой досталась бронзовая медаль. Неприятная история не выбила россиянок из колеи: Ишмуратова с Ахатовой при поддержке Ольги Зайцевой и Анны Богалий-Титовец одержали феноменальную победу в эстафете, опередив немок на 50 секунд.

Мужская сборная России под руководством Николая Савинова финишировала второй в эстафете, уступив только невероятным немцам. Серебряными призерами стали Иван Черезов, Сергей Чепиков, Павел Ростовцев и Николай Круголов. А позже не попавший в четверку Максим Чудов рассказывал, что за место в составе с него требовали денег.

ВАНКУВЕР-2010: два долгожданных золота

Мужчины — Владимир Аликин

Женщины — Александр Селифонов.

К 2010 году биатлон окончательно влюбил в себя Россию, но результаты отечественных биатлонистов в Канаде поначалу сильно разочаровывали поклонников этого вида спорта в нашей стране. Разогнались россияне только под конец. Зато как! Евгений Устюгов и Ольга Зайцева завоевали соответственно золото и серебро в масс-стартах, женская команда выиграла вторую олимпийскую эстафету подряд, а мужская четверка с тем же Устюговым, а также Черезовым, Чудовым и молодым Антоном Шипулиным в составе взяла бронзу. По итогам Олимпиады в Ванкувере тренеры обеих команд получили государственные награды, но ни Аликин, ни Селифонов не остались в команде на следующий сезон — начинать подготовку к домашним Играм было решено без них.

СОЧИ-2014: четыре медали в домашнем хаосе

Мужчины — Николай Лопухов

Женщины — Владимир Королькевич, Вольфганг Пихлер.

Подготовка к домашней Олимпиаде получилась напряженной не только в чисто спортивном плане. Мужская сборная относительно спокойно готовилась под руководством Николая Лопухова (хотя старший тренер, как известно, конфликтовал с Антоном Шипулиным), а в женской команде творилось непонятно что. Спортсменки тренировались в двух группах — Владимира Королькевича и Вольфганга Пихлер, а старшим тренером до декабря 2013-го значился Александр Селифонов. За пару месяцев до Игр на употреблении запрещенных препаратов попались спортсменки Королькевича Екатерина Юрьева и Ирина Старых. Непримиримый борец с допингом Пихлер неустанно твердил об этом, а заодно пересчитывал, кто сколько человек подготовил к олимпийским стартам. Все это, конечно, вносило жуткую сумятицу. Тем не менее, российские биатлонистки завоевали два серебра (Ольга Вилухина в спринте, а также в эстафете), а на счету мужской команды — бронза Евгения Гараничева в «индивидуалке» и фантастическое золото эстафетной четверки в день закрытия Игр.

Три года спустя биатлонные сборные России так и не могут похвастаться стабильностью в тренерском штабе, и высока вероятность того, что в олимпийском сезоне российские команды будут готовить совсем не те или не только те люди, которые были с ней весь цикл после Сочи.