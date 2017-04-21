От Нагано до Сочи. От Польховского до Пихлера
По предположению «СЭ» в преддверии ОИ-2018 сборную России ждут очередные тренерские перестановки. Вспоминаем, какие специалисты работали с нашей национальной командой на последних пяти Олимпиадах, и к каким результатам это приводило.
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НАГАНО-98: 50 на 50
Мужчины — Валерий Польховский, Анатолий Хованцев
Женщины — Леонид Гурьев.
В Нагано сборная России завоевала три медали в шести видах — золото, серебро и бронзу.
Анфиса Резцова позже рассказывала, что тренер Гурьев набрал в сборную «своих девочек из Тюмени». Вот одна из них — Галина Куклева — сотворила чудо в спринте, вырвав у Уши Дизль победу с разницей в 0,7 секунды. Позже Куклева вместе с Ольгой Мельник, Альбиной Ахатовой и Ольгой Ромасько стали серебряными призерами в эстафете, на этот раз Германии прилично уступив.
Мужская сборная России (Павел Муслимов, Владимир Драчев, Сергей Тарасов и Виктор Майгуров) довольствовались бронзой в эстафете.
СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ-2002: первопроходец Пылева и сенсация Майгуров
Мужчины — Александр Голев
Женщины — Валерий Польховский, Александр Селифонов.
Перед Олимпиадой-2002 Валерий Польховский сменил мужскую команду на женскую, в которой трудился вместе со специалистом по стрельбе Александром Селифоновым. В первых двух дисциплинах — индивидуальной гонке и спринте — его подопечные остались без наград, но золото в российской команде все же появилось — Ольга Пылева (тогда еще не Медведцева) стала первой в истории олимпийской чемпионкой в преследовании. В эстафете, где кроме Пылевой бежали Куклева, Ахатова и Светлана Ишмуратова, россиянки с трудом отстояли бронзу. И никто не назвал этот результат удачным.
Мужская сборная, у руля которой Польховского сменил Александр Голев, намеревалась бороться за золото в эстафете, но на деле вовсе не попала на пьедестал. Единственной наградой мужской команды в
ТУРИН-2006: медали и скандалы
Мужчины — Николай Савинов
Женщины — Валерий Польховский.
Биатлонные состязания в Турине начались с эмоциональной индивидуальной гонки, в которой блестящую победу одержала Светлана Ишмуратова, а Ольга Пылева принесла России серебро. Двойной праздник длился недолго: через считанные дни Пылеву уличили в применении допинга, дисквалифицировали на два года и лишили аккредитации на Игры. Ее серебро перешло к немке Мартине Глагов, а Альбине Ахатовой досталась бронзовая медаль. Неприятная история не выбила россиянок из колеи: Ишмуратова с Ахатовой при поддержке Ольги Зайцевой и Анны
Мужская сборная России под руководством Николая Савинова финишировала второй в эстафете, уступив только невероятным немцам. Серебряными призерами стали Иван Черезов, Сергей Чепиков, Павел Ростовцев и Николай Круголов. А позже не попавший в четверку Максим Чудов рассказывал, что за место в составе с него требовали денег.
ВАНКУВЕР-2010: два долгожданных золота
Мужчины — Владимир Аликин
Женщины — Александр Селифонов.
К 2010 году биатлон окончательно влюбил в себя Россию, но результаты отечественных биатлонистов в Канаде поначалу сильно разочаровывали поклонников этого вида спорта в нашей стране. Разогнались россияне только под конец. Зато как! Евгений Устюгов и Ольга Зайцева завоевали соответственно золото и серебро в
СОЧИ-2014: четыре медали в домашнем хаосе
Мужчины — Николай Лопухов
Женщины — Владимир Королькевич, Вольфганг Пихлер.
Подготовка к домашней Олимпиаде получилась напряженной не только в чисто спортивном плане. Мужская сборная относительно спокойно готовилась под руководством Николая Лопухова (хотя старший тренер, как известно, конфликтовал с Антоном Шипулиным), а в женской команде творилось непонятно что. Спортсменки тренировались в двух группах — Владимира Королькевича и Вольфганга Пихлер, а старшим тренером до декабря 2013-го значился Александр Селифонов. За пару месяцев до Игр на употреблении запрещенных препаратов попались спортсменки Королькевича Екатерина Юрьева и Ирина Старых. Непримиримый борец с допингом Пихлер неустанно твердил об этом, а заодно пересчитывал, кто сколько человек подготовил к олимпийским стартам. Все это, конечно, вносило жуткую сумятицу. Тем не менее, российские биатлонистки завоевали два серебра (Ольга Вилухина в спринте, а также в эстафете), а на счету мужской команды — бронза Евгения Гараничева в «индивидуалке» и фантастическое золото эстафетной четверки в день закрытия Игр.
Три года спустя биатлонные сборные России так и не могут похвастаться стабильностью в тренерском штабе, и высока вероятность того, что в олимпийском сезоне российские команды будут готовить совсем не те или не только те люди, которые были с ней весь цикл после Сочи.
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