Тихонов готов покинуть правление СБР, если Королькевич возглавит женскую сборную РФ

Заседание экспертного совета Минспорта РФ по биатлону прошло в четверг в Москве. Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что должность главного тренера может быть упразднена. Также Касперович сообщил, что тренерский штаб женской сборной России по биатлону станет известен до 25 апреля.

Цитата Александр Тихонов Если будет (Владимир) Королькевич (старшим тренером женской сборной), я сразу пишу заявление о выходе из правления СБР. Может, они этого ждут. Тогда я с удовольствием его напишу. Я мало сомневаюсь в том, что будет (Королькевич). За Королькевича проголосовали (Виктор) Майгуров и (Вадим) Мелихов — это люди, которым не место в правлении. Если понадобится, я всему биатлону, и Минспорту, и ОКР объясню, почему они не имеют права быть в правлении.

Специально уехал в Минск

«Я бы (Сергея) Коновалова оставил. Не надо тюкать его. Вот, говорят, что он слабенький, что нет у него своего мнения. Вы пригласите человека и поговорите. Только те, кто занимался биатлоном. Вселить в него уверенность и дать бразды правления, а не так, как было в прошедший год: насоздавали групп, начались скандалы и к чему пришли? И сейчас пытаемся повторить то же самое», — продолжил Тихонов.

Собеседник агентства отметил, что не понимает, почему СБР тянет с решением о назначении тренера женской сборной. «Шагаем по старым граблям. Вот эта неуверенность… Прямо скажу: специально уехал, нахожусь в Минске. Специально не хочу участвовать в этом. Плохо, когда люди, не имеющие отношения к биатлону (решают), а имеющие не хотят нести никакой ответственности. Я разговаривал с Мелиховым (вице-президентом СБР), задал ему вопрос. Такие, как Мелихов, не должны быть ни в экспертном совете, ни в правлении биатлона», — сказал Тихонов.

«Когда заворачивается интрига, Вадим Иванович всегда внесет свою лепту. Как только принимать решение — он не вылезал от Кравцова день и ночь. В семь утра уже всегда там был. Как только начали принимать решение — ушел в подполье. Это самое страшное и это продолжается уже 40 лет», — сказал Тихонов.