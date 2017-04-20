Касперович уходит, Королькевич возвращается

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Весна в биатлоне — время перемен. Особенно в российском. Каждый год у нас меняются тренеры, и нынешний исключением не стал. В тот момент, когда, по-хорошему, подготовка к Олимпийским играм в Пхенчхане должна выходить на финишную прямую, мы вдруг понимаем, что все это время шли не туда. И снова меняем направление. Говорить о системности, когда за три года меняются три старших тренера женской сборной, увы, сложно. На судорожный перебор вариантов с надеждой на внезапное чудо это походит куда больше.

Новым спасителем отечественного биатлона, по информации «СЭ», должен стать старый добрый Владимир Королькевич. Тот самый, который уже работал в России в 2013—2015 годах. Два года назад после достаточно неплохого для женской сборной чемпионата мира в Контиолахти, контракт с белорусским специалистом продлен не был. Как говаривали тогда в биатлонных кругах Королькевич, зная себе цену, выторговывал более выгодный контракт. Не вышло.

И Владимир Борисович ушел в белорусскую сборную. Но там у него не заладилось с самого начала. И дальше было только хуже. Главная причина — ему не удалось найти общий язык с главной звездой команды Дарьей Домрачевой. А ее авторитет в стране слишком велик.

Королькевичу нужна была хорошая работа, женской сборной России — сильный специалист. Так они друг друга и нашли. По всей вероятности, помогать белорусу будет Сергей Коновалов. Тот самый, который и сменил Владимир Борисовича после его ухода. Останется ли в коллективе Виталий Норицын, который в этом сезоне внезапно для себя оказался старшим тренером женской сборной, пока непонятно. Но если да, то получится, что в тренерском штабе соберутся все три специалиста, возглавлявших команду в последние годы. Им будет о чем поговорить.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Другая заметная перестановка — уход Александра Касперовича. Специалист, работавший два последних года главным тренером, покинет свой пост. Журналистам его совершенно точно будет не хватать, Александр Владимирович — просто кладезь цитат. Однако теперь его острые высказывания, судя по всему, придется слушать молодежи. С большой долей вероятности Касперович теперь сосредоточится на резерве.

Что касается должности главного тренера, то не исключено, что она будет упразднена. Во всяком случае, летом необходимости в ней нет никакой. А ближе к началу сезона будет видно. Загадывать сложно, к тому моменту столько всего может произойти. Вспомните хотя бы Валерия Медведцева, который должен был в прошедшем сезоне вести нашу сборную, но к декабрю внезапно исчез с орбит Кубка мира.

ПЛАН НА ПХЕНЧХАН — ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ

Все эти вопросы на заседании Экспертного совета Минспорта, которое прошло в четверг, если и затрагивались, то косвенно. Как и следовало ожидать, никаких судьбоносных решений на нем принято не было. Не тот формат. В Минспорте заслушали подробный отчет о выступлениях спортсменов, докладчики рассказали, что было хорошего, а что не получилось, после чего Союз биатлонистов России (СБР) получил оценку своей деятельности за сезон. По словам Касперовича Экспертный совет Минспорта отметил положительную динамику выступлений команды в этом сезоне.

Исходя из того, что в Холменколлене-2016 у нас не было медалей, а в Хохфильцене-2017 команда выиграла две, включаю золотую в мужской эстафете, такая похвала неудивительна. Ведь Минспорта смотрит на выступления именно в официальных стартах. То, что половина команды на заключительных этапах Кубка мира с трудом добиралась до финиша — уже неважно.

При этом все тот же Касперович сообщил, что по плану комплексно-целевой подготовки Россия должна завоевать на Олимпийских играх в Пхенчане пять медалей, две из которых — усилиями женщин.

ГУБЕРНИЕВ ВЕРИТ, ЧТО КОРОЛЬКЕВИЧ ПРИВЕДЕТ ЖЕНСКУЮ КОМАНДУ К ОЛИМПИЙСКОМУ ЗОЛОТУ

— Я двумя руками за такие перемены в женском тренерском штабе, — поделился своим мнением популярный телеведущий Дмитрий Губерниев. — Королькевич и Коновалов, как мне кажется — это тренерский дуэт мечты. Всецело доверяю этим наставникам, они мои друзья. Сергей Коновалов — это выдающийся тренер по стрельбе, а такого методиста, как Владимир Королькевич, просто не найти. Мы помним, как он подготовил Олю Вилухину к Сочи.

— А вот Касперовича вам, наверное, будет не хватать?

— Так или иначе, он остается в обойме СБР, будет работать с резервом и поставлять кадры для первой сборной. И мы еще расскажем, как его серебряные усы окрасятся в золотой цвет после того, как его воспитанники выиграют что-нибудь значимое.

— Он, кстати, поделился планами на следующий сезон. Пять медалей на Олимпийских играх — это не перебор?

— Считаю, что этот план реальный. Хочу повторить, что Антон Шипулин без личного золота из Пхенчаха не уедет. И наши женщины под руководством Королькевича и Коновалова выиграют в Корее две медали. Причем я искренне надеюсь, что одна из них будет высшей пробы.