Анфиса Резцова: Касперович будет работать с расширенным составом молодых
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала упразднение должности главного тренера в сборной России по биатлону. Ранее об этом рассказал главный тренер сборной России Александр Касперович.
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— Полагаю, Александр Касперович будет работать с расширенным составом молодых кандидатов в сборную, — заявила Резцова. — Должность главного, отвечающего и за мужчин и за женщин, вообще не нужна. Не понимала, что должен делать главный. Достаточно, чтобы за подготовку спортсменов отвечали по два старших тренера. Гросс и Падин — у мужской, а с женщинами, скорее всего, будет работать Владимир Королькевич и другой специалист.
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