Губерниев верит, что Королькевич и Коновалов приведут женскую сборную к золоту Олимпиады

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Ранее экспертный совет Минспорта РФ поставил задачу для биатлонистов завоевать пять медалей Пхенчхана-2018, две из которых должна принести женская команда.

— Я двумя руками за такие перемены в женском тренерском штабе, — сказал Губерниев. — Королькевич и Коновалов, как мне кажется — это тренерский дуэт мечты. Всецело доверяю этим наставникам, они мои друзья. Сергей Коновалов — это выдающийся тренер по стрельбе, а такого методиста, как Владимир Королькевич, просто не найти. Мы помним, как он подготовил Олю Вилухину к Сочи.

— А вот Касперовича вам, наверное, будет не хватать?

— Так или иначе, он остается в обойме СБР, будет работать с резервом и поставлять кадры для первой сборной. И мы еще расскажем, как его серебряные усы окрасятся в золотой цвет после того, как его воспитанники выиграют что-нибудь значимое.

— Он, кстати, поделился планами на следующий сезон. Пять медалей на Олимпийских играх — это не перебор?

— Считаю, что этот план реальный. Хочу повторить, что Антон Шипулин без личного золота из Пхенчаха не уедет. И наши женщины под руководством Королькевича и Коновалова выиграют в Корее две медали. Причем я искренне надеюсь, что одна из них будет высшей пробы.