Экспертный совет Минспорта положительно оценил работу тренировочной группы Шипулина

Шипулин, который по итогам международного сезона занял второе место в общем зачете Кубка мира, уже не первый год работает в группе тренера Андрея Крючкова, отдельно от основной сборной России. Правление Союза биатлонистов России (СБР) и тренерский совет одобрили существование этой группы.

«Экспертный совет одобрил индивидуальный план подготовки Шипулина и работу его группы. Два спортсмена из этой группы стали чемпионами мира (помимо Шипулина, это Алексей Волков). Думаю, что Шипулин на чемпионате мира выступал в абсолютно идеальной форме, его группа сработала просто отлично», — отметил Касперович.