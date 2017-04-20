Касперович: Сборная России по биатлону должна завоевать на ОИ-2018 минимум пять медалей
МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. План подготовки сборных команд России по биатлону перед Олимпийскими играми 2018 года составлен, спортсмены должны завоевать как минимум пять наград. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Александр Касперович.
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«Конечно, у нас есть план
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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