Касперович: Сборная России по биатлону должна завоевать на ОИ-2018 минимум пять медалей

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«Конечно, у нас есть план комплексно-целевой подготовки. Как заявил Рикко Гросс (тренер мужской команды — прим. ТАСС), мужской сборной поставлена задача завоевать как минимум три медали, одну из них золотую. У женщин план есть две медали», — отметил Касперович.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.