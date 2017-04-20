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20 апреля 2017, 20:07 | Биатлон | ТАСС

Касперович: Сборная России по биатлону должна завоевать на ОИ-2018 минимум пять медалей

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. План подготовки сборных команд России по биатлону перед Олимпийскими играми 2018 года составлен, спортсмены должны завоевать как минимум пять наград. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Александр Касперович.

Касперович: Сборная России по биатлону должна завоевать на ОИ-2018 минимум пять медалей - Фото Увеличить
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«Конечно, у нас есть план комплексно-целевой подготовки. Как заявил Рикко Гросс (тренер мужской команды — прим. ТАСС), мужской сборной поставлена задача завоевать как минимум три медали, одну из них золотую. У женщин план есть две медали», — отметил Касперович.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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