Королькевич подтвердил, что может возглавить женскую сборную России по биатлону
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Тренер Владимир Королькевич подтвердил, что в ближайшее время может возглавить женскую сборную России по биатлону. Об этом он рассказал ТАСС.
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Как ранее сообщал ТАСС, специалист заинтересован в возвращении в сборную России.
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