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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29497793/
20 апреля 2017, 19:47 | Биатлон | ТАСС

Должность главного тренера сборной России по биатлону может быть упразднена

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович сообщил, что вероятность упразднения его должности существует, однако подчеркнул, что продолжит работу в биатлоне. Об этом он заявил журналистам после экспертного совета Минспорта РФ по биатлону.

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«Возможно, будет упразднена должность главного тренера, но это не значит, что я заканчиваю работу в биатлоне. Я буду продолжать. Ясность в этом вопросе будет на заседании правления СБР (Союза биатлонистов России — прим. ТАСС) 25 апреля», — заявил Касперович.

Касперович занимает данный пост с 2015 года.
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