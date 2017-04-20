Должность главного тренера сборной России по биатлону может быть упразднена
МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович сообщил, что вероятность упразднения его должности существует, однако подчеркнул, что продолжит работу в биатлоне. Об этом он заявил журналистам после экспертного совета Минспорта РФ по биатлону.
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«Возможно, будет упразднена должность главного тренера, но это не значит, что я заканчиваю работу в биатлоне. Я буду продолжать. Ясность в этом вопросе будет на заседании правления СБР (Союза биатлонистов России — прим. ТАСС) 25 апреля», — заявил Касперович.
Касперович занимает данный пост с 2015 года.
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