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20 апреля 2017, 19:56 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Касперович покинет пост главного тренера сборной России

По информации «СЭ», Александр Касперович, который два последних сезона был главным тренером сборной, покинет свой пост.

По информации СЭ Александр Касперович который два последних сезона был главным тренером сборной покинет свой пост. Увеличить
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Скорее всего, специалист сосредоточится на подготовке резерва. Вопрос о его сменщике на данный момент открыт.

Касперович занимает пост с июля 2015 года. В четверг в Москве прошло заседание экспертного совета Минспорта РФ по биатлону, на котором были подведены итоги сезона для национальной команды.
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