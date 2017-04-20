Касперович покинет пост главного тренера сборной России

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Скорее всего, специалист сосредоточится на подготовке резерва. Вопрос о его сменщике на данный момент открыт.

Касперович занимает пост с июля 2015 года. В четверг в Москве прошло заседание экспертного совета Минспорта РФ по биатлону, на котором были подведены итоги сезона для национальной команды.