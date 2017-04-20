Голос ищет пару. Кто прокомментирует биатлон с Губерниевым

Биатлон — единственный вид спорта, куда мода на парный комментарий и формат «комментатор плюс эксперт» ещё не добралась. При этом Дмитрий Губерниев заявил, что продолжит комментировать гонки в одиночестве. Понятно, что голос русского биатлона прекрасно справляется и один и являет собой в одном лице и эксперта, и шоумена, однако нестандартное мнение и свежий взгляд со стороны могут оказаться совсем не лишними. Разбираемся, кто мог бы составить Губерниеву достойную пару.

Александр Тихонов

Легенда российского биатлона с годами хватку не теряет и продолжает оставаться одним из главных биатлонных ньюсмейкеров, а его бескомпромиссные и порой противоречивые высказывания по-прежнему вызывают огромный интерес слушателей и читателей. Что важно, оба собеседника находятся в хороших отношениях. Тихонов не раз был гостем на передачах Губерниева, а также имеет опыт комментирования гонки в прямом эфире. Да и сейчас, выбираясь на соревнования, Александр Иванович на тренерской бирже всегда собирает вокруг себя группу слушателей и тонко подмечает все нюансы происходящего в гонке.

Илья Трифанов

Многие не знали, другие забыли, что главный биатлонный корреспондент «Матч-ТВ» сам мастер спорта по биатлону. Когда он несколько раз комментировал второстепенные соревнования получалось неплохо оживлять эфир биатлонным сленгом и знанием технических нюансов. К тому же работу в микс-зоне Илья, как мне кажется, перерос. В Тюмени ему уже удавалось держать в напряжении огромный стадион в течение часовой гонки, так почему бы не попробовать делать тоже самое с большей аудиторией в прямом эфире, тем более под чутким руководством мэтра.

Павел Ростовцев

Сокомментатор не обязательно должен быть единомышленником. Уже высказывались идеи посадить в одну кабину Геннадия Орлова и Александра Шмурнова во время матча «Спартак» — «Зенит». Так почему бы не попробовать и в биатлоне свести двух главных антиподов, но только при условии, если они перед эфиром пожмут друг другу руки и не будут плеваться. Ростовцев способен дополнить Губерниева, как профессионал от биатлона более взвешенными и менее экспрессивными оценками, то в то же время не будет, как один комментатор из бывших биатлонистов слишком сильно сглаживать углы.

Василий Уткин

Такой эфир тоже был своего рода дуэлью или если хотите «битвой двух йокодзун». Уткина многие наряду с Губерниевым считают лучшим российским комментатором вне зависимости от вида спорта, при этом он внимательно следит за происходящим в биатлоне, периодически высказывает своё мнение и оно, мягко говоря, отличается от позиции Губерниева по многим вопросам. К тому же на Олимпийских играх он уже комментировал и биатлон, и лыжный спорт. Проблема только в том, что в каждом дуэте должен быть явный лидер, а тут оба будут тянуть одеяло на себя.

Алексей Слепов

Самый говорящий из российских биатлонистов дружит с юмором, не нуждается в наводящих вопросов и готов давать интервью часами да так, что роль корреспондента сводится лишь к тому, чтобы не мешать. В предстоящем сезоне Алексей ещё попытается отобраться на Олимпиаду, хотя в основной состав сборной, несмотря на подвиги на чемпионате России его не включили. А уже после Пхёнчхана, вне зависимости от исхода этой эпопеи, можно будет подумать и уже о карьере на телевидении и работе в тандеме с главным комментатором страны.

Мария Командная

Биатлон — это всё-таки женский вид спорта. Представительницы прекрасной половины составляют 60 процентов аудитории. Болеют они эмоциональнее мужчин, в оценках жёстче и готовы порвать всех за любимых спортсменов. А потому на телевидении должен быть представлен и женский взгляд. Год назад Мария Командная пыталась с непосредственностью и эмоциональностью комментировать футбол. Празднование голов получилось весьма забавным. А теперь представьте, если она будет так кричать, когда Гараничев наконец попадёт на стойке, а Шипулин в подъём будет убегать от Фуркада.

Земфира

Самая известная женщина в российской рок-музыке также отлично подойдёт в напарницы Дмитрию Губерниеву. Вместе они могут и спеть, и прокомментировать и даже подобрать свою мелодию под каждого спортсмена. При этом, что очень важно Земфира является давней поклонницей биатлона, регулярно следит за соревнованиями и, судя по реплике на одном из концертов пару лет назад, может также претендовать на роль приглашённого эксперта.

Александр Лукашенко

Конечно, на постоянной основе привлекать к эфиру главу государства не получится, но в этом и нет необходимости. Достаточно организовать эфир на Олимпийских играх в Корее, куда он запросто может приехать поддержать Дарью Домрачеву (много ли в Беларуси спортсменок такого уровня). Известно, что Лукашенко страстный болельщик биатлона, участник традиционной гонки на лыжероллерах, где он всегда выступает в одной команде с Дарьей и поклонник творчества Дмитрия Губерниева, которого он несколько раз называл патриархом и даже приглашал своего сына Николая с ним сфотографироваться.