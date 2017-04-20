Голос ищет пару. Кто прокомментирует биатлон с Губерниевым
Злые эксперты и профессиональные комментаторы, злейшие враги и поклонники, президенты и певицы. Кто мог бы составить дуэт с Губерниевым.
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Биатлон — единственный вид спорта, куда мода на парный комментарий и формат «комментатор плюс эксперт» ещё не добралась. При этом Дмитрий Губерниев заявил, что продолжит комментировать гонки в одиночестве. Понятно, что голос русского биатлона прекрасно справляется и один и являет собой в одном лице и эксперта, и шоумена, однако нестандартное мнение и свежий взгляд со стороны могут оказаться совсем не лишними. Разбираемся, кто мог бы составить Губерниеву достойную пару.
Александр Тихонов
Легенда российского биатлона с годами хватку не теряет и продолжает оставаться одним из главных биатлонных ньюсмейкеров, а его бескомпромиссные и порой противоречивые высказывания
Илья Трифанов
Многие не знали, другие забыли, что главный биатлонный корреспондент «Матч-ТВ» сам мастер спорта по биатлону. Когда он несколько раз комментировал второстепенные соревнования получалось неплохо оживлять эфир биатлонным сленгом и знанием технических нюансов. К тому же работу в
Павел Ростовцев
Сокомментатор не обязательно должен быть единомышленником. Уже высказывались идеи посадить в одну кабину Геннадия Орлова и Александра Шмурнова во время матча «Спартак» — «Зенит». Так почему бы не попробовать и в биатлоне свести двух главных антиподов, но только при условии, если они перед эфиром пожмут друг другу руки и не будут плеваться. Ростовцев способен дополнить Губерниева, как профессионал от биатлона более взвешенными и менее экспрессивными оценками, то в то же время не будет, как один комментатор из бывших биатлонистов слишком сильно сглаживать углы.
Василий Уткин
Такой эфир тоже был своего рода дуэлью или если хотите «битвой двух йокодзун». Уткина многие наряду с Губерниевым считают лучшим российским комментатором вне зависимости от вида спорта, при этом он внимательно следит за происходящим в биатлоне, периодически высказывает своё мнение и оно, мягко говоря, отличается от позиции Губерниева по многим вопросам. К тому же на Олимпийских играх он уже комментировал и биатлон, и лыжный спорт. Проблема только в том, что в каждом дуэте должен быть явный лидер, а тут оба будут тянуть одеяло на себя.
Алексей Слепов
Самый говорящий из российских биатлонистов дружит с юмором, не нуждается в наводящих вопросов и готов давать интервью часами да так, что роль корреспондента сводится лишь к тому, чтобы не мешать. В предстоящем сезоне Алексей ещё попытается отобраться на Олимпиаду, хотя в основной состав сборной, несмотря на подвиги на чемпионате России его не включили. А уже после Пхёнчхана, вне зависимости от исхода этой эпопеи, можно будет подумать и уже о карьере на телевидении и работе в тандеме с главным комментатором страны.
Мария Командная
Биатлон — это
Земфира
Самая известная женщина в российской
Александр Лукашенко
Конечно, на постоянной основе привлекать к эфиру главу государства не получится, но в этом и нет необходимости. Достаточно организовать эфир на Олимпийских играх в Корее, куда он запросто может приехать поддержать Дарью Домрачеву (много ли в Беларуси спортсменок такого уровня). Известно, что Лукашенко страстный болельщик биатлона, участник традиционной гонки на лыжероллерах, где он всегда выступает в одной команде с Дарьей и поклонник творчества Дмитрия Губерниева, которого он несколько раз называл патриархом и даже приглашал своего сына Николая с ним сфотографироваться.
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