Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию Абрамовой
Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой на решение Международного союза биатлонистов о годичной дисквалификации за употребление мельдония, сообщает страница юридической фирмы Golden Gate в «Фейсбуке».
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Бронзовый призёр Кубка России 2009 года по биатлону в гонке преследования в 2012 году приняла решение выступать за сборную Украины.
В 2016 году Абрамова по решению Международного союза биатлонистов была дисквалифицирована на год. Суд постановил, что вины спортсменки в ситуации с обнаружением допинга нет.
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