Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию Абрамовой

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Бронзовый призёр Кубка России 2009 года по биатлону в гонке преследования в 2012 году приняла решение выступать за сборную Украины.

В 2016 году Абрамова по решению Международного союза биатлонистов была дисквалифицирована на год. Суд постановил, что вины спортсменки в ситуации с обнаружением допинга нет.