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19 апреля 2017, 15:26 | Биатлон | Чемпионат.com

Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию Абрамовой

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой на решение Международного союза биатлонистов о годичной дисквалификации за употребление мельдония, сообщает страница юридической фирмы Golden Gate в «Фейсбуке».

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию украинской <span class=error>биатлонистки</span> Ольги <span class=error>Абрамовой</span> на решение Международного союза биатлонистов о годичной дисквалификации за употребление <span class=error>мельдония</span> сообщает страница юридической фирмы Golden <span class=error>Gate</span> в Фейсбуке. Увеличить
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Бронзовый призёр Кубка России 2009 года по биатлону в гонке преследования в 2012 году приняла решение выступать за сборную Украины.

В 2016 году Абрамова по решению Международного союза биатлонистов была дисквалифицирована на год. Суд постановил, что вины спортсменки в ситуации с обнаружением допинга нет.

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