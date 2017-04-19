Губерниев: Я буду продолжать комментировать биатлон один

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«Зависит от вида спорта.

Цитата Скажем, на Олимпиаде мы комментировали плавание с Панкратовым. И собираемся продолжать — антипатии между мной и Денисом не существует, мы большие друзья.

Оба комментируем плавание с 2000 года. Спокойно пришли вместе и будем работать дальше. Что касается остальных видов спорта, то я справляюсь один.

Формат «комментатор плюс эксперт»? Я знаю, как это звучит. Как воспринимается телезрителем? Наверное, нормально. Точно так же, как и моя работа воспринимается нормально. Я не чувствую проблем в критических замечаниях в свой адрес от любителей биатлона, от профессионалов.

Резюмирую так: я буду продолжать комментировать биатлон один. Впереди пятая Олимпиада, где я буду комментировать биатлон, — сказал Губерниев.