Тренерский совет Белорусской федерации биатлона предложил сменить наставника в мужской команде

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Министерство спорта и туризма выступление мужской команды признало неудовлетворительным, женской — удовлетворительным. Также было внесено предложение расторгнуть контракты с тренерами мужской сборной — Александром Сыманом и Сергеем Некрасовым. На должность старшего тренера мужской национальной команды предложен Василий Большаков. Старшим тренером женской команды остается Федор Свобода. Альфред Эдер — тренер-консультант.

«В подготовке мужчин необходимо было что-то менять, постараться ее усилить. В ходе прошедшего сезона ребята стреляли плохо, за исключением “бронзовой” гонки Владимира Чепелина на самом старте, поэтому приняли решение пригласить Василия Большакова», — рассказал главный тренер национальной команды Юрий Альберс.

Один из наиболее важных вопросов в повестке заседания тренерского совета — комплектование мужской и женской сборных. В главную команду предложено включить 6 женщин и 7 мужчин.

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Анна Сола, Надежда Писарева и Дарья Юркевич.

Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Александр Дорожко, Виктор Кривко и Антон Смольский.

Данный список был сформирован исходя из предложений старших тренеров (Федора Свободы и Александра Сымана) и на основании выступлений по ходу сезона, также учитывалось углубленное медицинское обследование, которое проводилось по окончании сезона. Дмитрий Абашев не вошел в данный список по решению руководителя Белорусской федерации биатлона, т.к. проигнорировал медицинское обследование. Из состава команды выведена Мария Панфилова.

Окончательный состав будет сформирован во время аттестации национальной команды в Минспорта.

Важной темой стала и подготовка молодежи. Тренеры выступили с предложением сделать четыре команды: две молодежные (женскую и мужскую) и две юношеские. В молодежной команде будут тренироваться юниоры и те, кто не вошел в состав национальной команды. «Это переходная группа, и для них главный старт — это чемпионат Европы. Однако в олимпийский сезон, если кто-то себя здорово проявит, получит шанс выступить и на этапах Кубка мира, и на Олимпийских играх», — отметил Юрий Альберс.

Тренерами в данных командах будут Сергей Соколовский, Сергей Дашкевич и Владимир Аленишко.