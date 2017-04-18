Тренерский совет Белорусской федерации биатлона предложил сменить наставника в мужской команде
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский тренерский совет Белорусской федерации биатлона предложил Василию Большакову возглавить мужскую команду, сменив на этом посту Александра Сымана. Такое предложение было вынесено в ходе заседания в РЦОП «Раубичи», на котором обсуждались итоги сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Министерство спорта и туризма выступление мужской команды признало неудовлетворительным, женской — удовлетворительным. Также было внесено предложение расторгнуть контракты с тренерами мужской сборной — Александром Сыманом и Сергеем Некрасовым. На должность старшего тренера мужской национальной команды предложен Василий Большаков. Старшим тренером женской команды остается Федор Свобода. Альфред Эдер —
«В подготовке мужчин необходимо было
Один из наиболее важных вопросов в повестке заседания тренерского совета — комплектование мужской и женской сборных. В главную команду предложено включить 6 женщин и 7 мужчин.
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Анна Сола, Надежда Писарева и Дарья Юркевич.
Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Александр Дорожко, Виктор Кривко и Антон Смольский.
Данный список был сформирован исходя из предложений старших тренеров (Федора Свободы и Александра Сымана) и на основании выступлений по ходу сезона, также учитывалось углубленное медицинское обследование, которое проводилось по окончании сезона. Дмитрий Абашев не вошел в данный список по решению руководителя Белорусской федерации биатлона, т.к. проигнорировал медицинское обследование. Из состава команды выведена Мария Панфилова.
Окончательный состав будет сформирован во время аттестации национальной команды в Минспорта.
Важной темой стала и подготовка молодежи. Тренеры выступили с предложением сделать четыре команды: две молодежные (женскую и мужскую) и две юношеские. В молодежной команде будут тренироваться юниоры и те, кто не вошел в состав национальной команды. «Это переходная группа, и для них главный старт — это чемпионат Европы. Однако в олимпийский сезон, если
Тренерами в данных командах будут Сергей Соколовский, Сергей Дашкевич и Владимир Аленишко.
Следующий сезон станет для национальной сборной Беларуси по биатлону олимпийским. Главные старты четырехлетия пройдут
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