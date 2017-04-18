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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29467768/
18 апреля 2017, 15:23 | Биатлон | «Прессбол»

Василий Большаков сменит Александра Сымана на посту старшего тренера сборной, Абашев и Панфилова выведены из команд

18 апреля в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» прошло заседание Республиканского тренерского совета.

18 апреля в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта <span class=error>Раубичи</span> прошло заседание Республиканского тренерского совета. Увеличить
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В национальную команду было предложено 6 женщин и 7 мужчин. Окончательный состав будет сформирован во время аттестации национальной команды.

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Анна Сола, Надежда Писарева и Дарья Юркевич.
Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Александр Дорожко, Виктор Кривко и Антон Смольский.

Данный список был сформирован исходя из предложений старших тренеров (Федора Свободы и Александра Сымана) и на основании выступлений по ходу сезона, также учитывалось углубленное медицинское обследование, которое проводилось по окончании сезона.

Дмитрий Абашев не вошел в данный список по решению руководителя Белорусской федерации биатлона, так как проигнорировал медицинское обследование. Из состава команды выведена Мария Панфилова.

Коллегией Министерства спорта выступление мужской команды было признано неудовлетворительным, женской — удовлетворительным. Также было внесено предложение расторгнуть контракты с тренерами мужской сборной (Александром Сыманом и Сергеем Некрасовым). На должность старшего тренера мужской национальной команды предложен Василий Большаков. Старшим тренером женской команды остается Федор Свобода. Альфред Эдер — тренер-консультант.

Что касается подготовки молодежи, было предложено сделать 4 команды: две молодежные (женская и мужская) и две юношеские. В молодежной команде будут тренироваться юниоры и те, кто не вошел в состав национальной команды. Это переходная группа, и главный старт для нее — чемпионат Европы. Тренерами в данных командах будут: Сергей Соколовский, Сергей Дашкевич и Владимир Аленишко, — сообщает vk.com/biathlon_online.

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