Фуркад проехал часть маршрута «Тур де Франс»

Спортсмен проехал часть маршрута «Тур де Франс», покорив знаменитый подъем Мон Ванту.

«Худшая идея для отпуска», — написал Фуркад в «Инстаграме».

Напомним, Фуркад завершил прошлый сезон на первом месте общего зачета Кубка мира, одержав 16 побед. Также на его счету пять медалей на чемпионате мира-2017, состоявшемся в Хохфильцене.