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18 апреля 2017, 1:51 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Фуркад проехал часть маршрута «Тур де Франс»

Французский биатлонист Мартен Фуркад в отпуске не забывает о том, чтобы поддерживать свою форму.

Спортсмен проехал часть маршрута «Тур де Франс», покорив знаменитый подъем Мон Ванту.

«Худшая идея для отпуска», — написал Фуркад в «Инстаграме».

Напомним, Фуркад завершил прошлый сезон на первом месте общего зачета Кубка мира, одержав 16 побед. Также на его счету пять медалей на чемпионате мира-2017, состоявшемся в Хохфильцене.
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