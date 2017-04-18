Фуркад проехал часть маршрута «Тур де Франс»
Французский биатлонист Мартен Фуркад в отпуске не забывает о том, чтобы поддерживать свою форму.
Спортсмен проехал часть маршрута «Тур де Франс», покорив знаменитый подъем Мон Ванту.
«Худшая идея для отпуска», — написал Фуркад в «Инстаграме».
Напомним, Фуркад завершил прошлый сезон на первом месте общего зачета Кубка мира, одержав 16 побед. Также на его счету пять медалей на чемпионате мира-2017, состоявшемся в Хохфильцене.
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