Бутье: У меня не хватает слов похвалы в адрес Фуркада. Это был грандиозный сезон
Тренер сборной Франции по биатлону Стефан Бутье оценил выступление мужской и женской команд в прошедшем розыгрыше Кубка мира.
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Француз Мартен Фуркад стал обладателем «Большого хрустального глобуса», в Кубке наций французы стали вторыми. В женских соревнованиях лучшей из француженок в общем зачёте стала Мари
«Я бы поставил команде отличную оценку за сезон. Мы побили все наши рекорды, кроме количества медалей на чемпионате мира, но и семь наград — хороший результат. На этапах Кубка мира у нас 50 подиумов в 66 гонках, мы были призёрами почти в каждой эстафете.
Мартен Фуркад провёл потрясающий сезон, у него 22 подиума, 14 побед и золото чемпионата мира. У меня не хватает слов похвалы. Он провёл грандиозный сезон.
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