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17 апреля 2017, 9:58 | Биатлон | Чемпионат.com

Бутье: У меня не хватает слов похвалы в адрес Фуркада. Это был грандиозный сезон

Тренер сборной Франции по биатлону Стефан Бутье оценил выступление мужской и женской команд в прошедшем розыгрыше Кубка мира.

Тренер сборной Франции по биатлону <span class=error>Стефан</span> <span class=error>Бутье</span> оценил выступление мужской и женской команд в прошедшем розыгрыше Кубка мира. Увеличить
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Француз Мартен Фуркад стал обладателем «Большого хрустального глобуса», в Кубке наций французы стали вторыми. В женских соревнованиях лучшей из француженок в общем зачёте стала Мари Дорен-Абер, занявшая четвёртое место. В Кубке наций женская сборная Франции стала второй.

«Я бы поставил команде отличную оценку за сезон. Мы побили все наши рекорды, кроме количества медалей на чемпионате мира, но и семь наград — хороший результат. На этапах Кубка мира у нас 50 подиумов в 66 гонках, мы были призёрами почти в каждой эстафете.

Мартен Фуркад провёл потрясающий сезон, у него 22 подиума, 14 побед и золото чемпионата мира. У меня не хватает слов похвалы. Он провёл грандиозный сезон.
Дорен-Абер надеялась выступить лучше. Она хотела побороться за победу в общем зачёте Кубка мира, надеялась повторить успех чемпионатов мира в Осло и Контиолахти. Она стала четвёртой, но ожидала большего», — цитирует Бутье Nordic Magazine.
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