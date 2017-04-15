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15 апреля 2017, 10:24 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Отченаш женился на Бурдыге

Словацкий биатлонист Мартин Отченаш женился на украинке Наталье Бурдыге.

Словацкий биатлонист <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Отченаш</span> женился на украинке Наталье <span class=error>Бурдыге</span>. Увеличить
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Спортсменка в 2016 году завершила свою карьеру.

«Моя жена. Официально», — написал Отченаш в «Инстаграме».

Напомним, 32-летняя уроженка Пермского края в 2009 году выступила на Кубке мира за сборную России. В 2010-м она приняла украинское гражданство и стала выступать за сборную Украины. Лучшим результатом Бурдыги в общем зачете Кубка мира является 21-е место в сезоне-2011/12.

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