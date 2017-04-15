Отченаш женился на Бурдыге
Словацкий биатлонист Мартин Отченаш женился на украинке Наталье Бурдыге.
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Спортсменка в 2016 году завершила свою карьеру.
«Моя жена. Официально», — написал Отченаш в «Инстаграме».
Напомним, 32-летняя уроженка Пермского края в 2009 году выступила на Кубке мира за сборную России. В 2010-м она приняла украинское гражданство и стала выступать за сборную Украины. Лучшим результатом Бурдыги в общем зачете Кубка мира является 21-е место в сезоне-2011/12.
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