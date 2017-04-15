Оле Эйнар Бьорндален: Я мог бы выступать до 70 лет

По словам норвежца, он мог бы выходить на старты до 70 лет. Бьорндален намерен принять участие в Олимпиаде-2018, которая станет для него седьмой в карьере. На момент проведения Игр в Пхенчхане ему исполнится 44 года.

— Не может быть жизни лучше, чем у профессионального спортсмена, — приводит Dagbladet слова Бьорндалена. — В этой роли я чувствую себя очень хорошо. Мне кажется, что я мог бы выступать до 70 лет.