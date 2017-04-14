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14 апреля 2017, 21:43 | Биатлон | УНИАН

Биатлонистки сестры Семеренко будут готовиться к олимпийскому сезону

Сборная Украины по биатлону определилась с составом мужской и женской команд на подготовку к олимпийскому сезону 2017/2018, сообщает XSPORT.ua со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

Определен состав команды которая будет готовится к сезона 2017/18. Увеличить
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В женской и мужской командах по семь спортсменов.

Среди биатлонисток женской сборной все четыре чемпионки Олимпийских игр-2014 в эстафете.

Сборная Украины по биатлону:

Женская команда: Валя Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова.

Мужская команда: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Александр Жирный, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Таким образом, в основной состав команд не попали Яна Бондарь, Надежда Белкина, Юлия Журавок и Андрей Доценко.

По словами Владимира Брынзака, мужская сборная Украины под руководством начнет к сезону з 11-го мая, а женская с 15 мая. Для обеих команд местом первого сбора станет испанский остров Тенерифе.

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