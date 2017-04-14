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14 апреля 2017, 10:13 | Биатлон | Чемпионат.com

Алифировец вошла в состав сборной Швеции по биатлону на сезон-2017/18

Тренерский штаб сборной Швеции по биатлону огласил состав мужской и женской команд на сезон-2017/18, сообщает официальный сайт шведской федерации лыжных видов спорта.

В частности, в список включена Ольга Алифировец, ранее представлявшая Беларусь.

Биатлон. Состав сборной Швеции на сезон-2017/18
Мужчины
Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Фредрик Линдстрём, Тио Содерхельм, Йеспер Нелин, Торстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон.

Женщины
Шардин Слоф, Ольга Алифировец, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Эмма Нильссон.
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