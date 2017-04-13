Кравцов: Судьба тренеров сборной по биатлону зависит от вердикта экспертного совета

Экспертный совет Минспорта РФ, на котором будут даны оценки выступлению сборных команд России по биатлону в сезоне 2016/17, пройдет 20 апреля.

«Пока все слухи не имеют под собой никаких оснований. 20-го числа тренерский штаб сборной России по биатлону будет отчитываться в министерстве спорта. И что скажет экспертный совет — от этого будет зависеть, кто на какую жердочку встанет, — ответил Кравцов по телефону на вопрос, грядут ли кадровые перемены в тренерском составе национальной команды, в частности в женской сборной. — Все люди, которые работали со сборной командой в сезоне, вызваны в Москву».

«У нас идет очень серьезная работа. В частности, по вопросам, связанным с медицинским обследованием спортсменов», — добавил собеседник агентства.