13 мая в комплексе «Заячья поляна» пройдет День биатлона

Программа соревнований: Спринтерская гонка со стрельбой: — юноши, девушки 2000 и старше — 3 км — юноши, девушки 2001−2002 г. р. — 3 км — юноши, девушки 2003−2004 г. р. — 3 км Гладкая гонка на лыжероллерах: — мужчины, женщины — 3 км Гладкая гонка на лыжероллерах: — мальчики, девочки 2005 г. р. и моложе — 2 км Дуэльная стрельба: — мужчины, женщины.