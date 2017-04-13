13 мая в комплексе «Заячья поляна» пройдет День биатлона
13 мая 2017 г. в
лыжно-биатлонном комплексе «Заячья поляна» (Логойск) планируется провести День биатлона. В соревнованиях смогут принять участие не только учащиеся специализированных учебно-спортивных учреждений, а также все желающие спортсмены-любители, ветераны, сообщает «Биатлон online».
Программа соревнований: Спринтерская гонка со стрельбой: — юноши, девушки 2000 и старше — 3 км — юноши, девушки 2001−2002 г. р. — 3 км — юноши, девушки 2003−2004 г. р. — 3 км Гладкая гонка на лыжероллерах: — мужчины, женщины — 3 км Гладкая гонка на лыжероллерах: — мальчики, девочки 2005 г. р. и моложе — 2 км Дуэльная стрельба: — мужчины, женщины.
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