Максим Цветков: Я за ЦСКА, но «Спартак» уже никто не догонит

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Однако разговор мы начали с обсуждения другого вида спорта, любимого всеми, в том числе и биатлонистами — конечно, это футбол. Максим рассказал, каково это — жить в одной комнате с болельщиком «Спартака», что он думает о Фуркаде, почему хорошо, что Гросс работает в России, и о многом другом.

Разговор начался с футбольной темы, поскольку наш гость с любопытством стал рассматривать свежий номер еженедельного издания «Советский спорт. Футбол», главной темой которого был центральный матч апреля «Спартак» — «Зенит».

— Моя любовь к футболу еще в детстве началась, когда тренировался у отца, — рассказал Максим. — Мы играли в разные виды спорта, но футбол я любил больше всего. В последние годы стараюсь почаще принимать участие в футбольных тренировках, летом вот играю в Вологде с ребятами из нашей футбольной команды.

— С кем из известных футболистов вы дружны?

— Таких знакомств у меня нет.

— А ваша болельщицкая душа кому принадлежит?

— Я за ЦСКА болею, с класса пятого-шестого.

— Владеете ситуацией в российском чемпионате? Просчитываете, что нужно сделать ЦСКА, чтобы догнать «Спартак» в этом сезоне?

— После того, как мы сыграли 1:1 с «Краснодаром», разница стала восемь очков. За ситуацией я, конечно, слежу. Но не всегда есть возможность посмотреть матчи.

— На стадионах-то вообще бываете?

— Нет, я вообще ни разу не был на футболе. В прошлом году отправлял на матч ЦСКА детей из спортшколы, которой я помогаю, но даже и тогда не удалось с ними поехать на стадион. Сложно отыскать время, чтобы приехать в Москву специально для того, чтобы сходить на какой-то матч. У нас ведь постоянно соревнования или сборы, в столице бываю только проездом. Но вот в конце апреля я планирую поездку в Лондон и надеюсь попасть на игру «Тоттенхэм» — «Челси».

— В чем заключается ваша помощь детской школе?

— Это обычная благотворительность. Помогаю с инвентарем, еще какими-то необходимыми вещами футбольной школе № 3 в Вологде и лыжной секции в моем родном городе — Бабаеве.

— К вам обратились с такой просьбой или это ваша инициатива?

— Это была моя инициатива.

— Давайте вернемся к футболу. По-вашему ЦСКА все-таки догонит «Спартак»?

— По той игре, что показывает «Спартак», это, наверное, невозможно. За этой командой я тоже невольно следил всегда, потому что жил обычно с Тимофеем Лапшиным, а он как раз ярый болельщик «Спартака». В общем, я вижу, что сейчас они здорово прибавили, играют намного лучше, чем в прошлые годы. И видимо не будет в этом году особо напряженной концовки — обычно-то наши команды любят поиграть на нервах у болельщиков.

— Это, наверное, весело, когда в одной комнате собираются поклонники «Спартака» и ЦСКА?

— У нас все по-доброму! Смотрят они свой «Спартак», я фотографирую кружку с эмблемой ЦСКА, отсылаю им: «Ребята, привет!».

— В сборной часто играете в футбол?

— К концу межсезонья не так часто — это все-таки травмоопасная игра, не дай бог, ногу подвернешь, а в начале-середине лета гоняем.

— Вы на какой позиции?

— Я не знаю, как сказать-то! Правый фланг мне отдают, и я там от одного края до другого бегаю. Вот такая у меня позиция. У нас все-таки футбол немного другой.

— Кто лучший футболист среди биатлонистов?

— Ну раньше это был Тимофей Лапшин, он же у нас даже тренировки «Спартака» посещал. Так как он фанат команды, его приглашали на тренировки, он ходил. Александр Логинов отлично играет. Знаю, что в своем родном Саратове он даже в любительской лиге играет. Я в общем-то тоже пытаюсь выступать в своей вологодской любительской лиге, правда в прошлом году удалось сыграть только один матч там. Но тренировки стараюсь посещать. Мне интересно с этими ребятами, и для них это тоже любопытный опыт, когда к ним приходит тренироваться человек из другого вида спорта. На матчи выходить все же побаиваюсь — это может привести к травме.

— Болельщик «Спартака» Тимофей Лапшин в этом году получил корейский паспорт. Обсуждали с ним эту тему?

— Он доволен — этот переход дает ему возможность участвовать в Кубке мира на постоянной основе. В корейской сборной не такая конкуренция за место в составе. Так что у него неплохие шансы прогрессировать в этой команде.

— Чему вы посвятили время, что прошло после окончания сезона?

— Концовка сезона у меня получилась скомканной. Я заболел, долго время сидел с простудой. Поправился буквально неделю назад. После заключительного этапа Кубка мира приехал сразу домой — не поехал на чемпионат России — ни в Уват, ни в Тюмень, а сразу домой — лечиться. Но все же выдыхаешь с радостью, когда понимаешь, что почти два месяца можно будет провести дома. При этом про подготовку к олимпийскому сезону, естественно, не забываю.

— В родном городе на улицах узнают?

— Да, узнают. Позавчера бежал кросс — люди узнавали, обращали внимание. Дети подбежали с криками: «Цветков! Цветков!» — захотели сфотографироваться. Ну и так — зовут на разные мероприятия. Вот недавно ходили играть в «Что? Где? Когда?» — меня пригласили в одну из команд.

— Сколько вопросов взяли?

— Один! И еще на один помог ответить.

«СРАЗУ ПОНЯЛИ: ГИМН НЕ НАШ».

— Сезоном вы довольны или могло быть лучше?

Цитата — Не могу сказать, что доволен сезоном. Рассчитывал показать более серьезный результат на чемпионате мира в личных гонках.



Готовность по сезону была хорошая. Мне нравилось, что я выступал стабильно, не было провалов каких-то серьезных. Из первых шести этапов, только в Рупольдинге не получился спринт — не попал в тридцатку даже. А вот непопадание в пасьют на чемпионате мира меня немного выбило из колеи. Поэтому именно личные результаты в Хохфильцене меня расстроили.

— Что помешало? Психология?

— Да нет, не было ничего такого. Я ехал не запасным номером — все-таки результаты были хорошими. Давления не было, мне сказали, какие гонки я побегу, спокойно готовился. Тут видимо не получилось подвестись хорошо к спринту. Мы приезжали в разное время — я «спустился» в Хохфильцен за пять дней. Первые дни все было нормально, а именно в день спринта совершенно не было сил бежать. Но потом меня отпустило, слава богу, в эстафете все получилось.

— Самый лучший день в году?

— Да, этот день, конечно, запомнится — и мне, и всей команде. Эмоции были такими, что их… просто не было. Только опустошение. На следующий день мы бежали масс-старт, я был абсолютно выжат именно эмоционально. Буквально всего себя оставил в золотой гонке, особенно на последних двух этапах, переживая за двух Антонов (Бабикова и Шипулина — Прим. ред.).

— А там же еще и церемония награждения выдалась не совсем обычная.

— Да, когда перепутали гимн, это могло разозлить, но у меня даже на это не было эмоций. Я не могу сказать, что в тот день был очень счастлив, а мои эмоции были каким-то непередаваемыми — их просто не было.

— А каков был вообще взгляд с пьедестала на все происходящее? Вы сразу поняли, что гимн не тот?

— Да, поняли сразу: «Не то!» Тут же загудели наши болельщики, которые собрались на церемонию. Мы стали делать знаки организаторам, что нужно поменять мелодию. Организаторы не сразу поняли, что происходит. Возникла пауза. Но в этот момент выскочил Дмитрий Губерниев, выхватил микрофон и отдал его нам.

— И как раз вы пели громче всех!

— Да, ну вот так получилось. И мне кажется, что после этой истории все вспоминали больше не саму эстафету, а события на награждении. До сих пор мне говорят: «Молодцы, что спели! Это было круто!».

— Вы пересматривали потом командой эти ролики на видеохостингах? Обсуждали?

— Нет, я так это и не посмотрел. Я и гонки не смотрю никогда — если только повторы ошибок, для того, чтоб их исправить. Считаю, что прошла гонка и все — не надо в ней ковыряться, лучше настроиться на следующую.

— Согласны с утверждением, что Дмитрий Губерниев сделал биатлон самым популярным видом спорта в этой стране?

— Есть другое мнение: биатлон сделал Дмитрия Губерниева самым популярным ведущим в этой стране! Думаю, что и то, и то правда. Глупо отрицать вклад Дмитрия в популяризацию биатлона.

«ФУРКАД ТОЛКНУЛ ЛОГИНОВА НАМЕРЕННО».

— Другая громкая история чемпионата мира — конфликт между Мартеном Фуркадом и Антоном Шипулиным. Фуркад, если бы прочел все комментарии российских болельщиков о себе, разрыдался бы. А что вы о нем скажете?

— Не могу сказать, что он ведет себя как-то особенно. Я с ним так уж тесно не общаюсь, но он здоровается, может перекинуться парой слов. Это, конечно, не Эрик Лессер, с которым мы можем по-дружески пообщаться, поговорить, но тем не менее, когда мы живем в одном отеле с французами, я вижу что Фуркад держится вместе с командой, общается со своими молодыми ребятами.

— Началось все с инцидента с Александром Логиновым. Мнения разделились — сбил ли Фуркад Логинова специально или так получилось в пылу борьбы.

— Я считаю, что в том инциденте неправ был Фуркад, и он действительно сбил Логинова намеренно. Правила он не нарушил, но тем не менее это был некорректный поступок со стороны француза.

— В разгар конфликта команда как-то участвовала во всей этой истории или все замыкалось только на Шипулине?

— У нас было собрание, на котором мы обсуждали, как стоит вести себя в этой ситуации. Главным было не поддаваться на провокации, оставаться спокойными и максимально быстро с наименьшими потерями выйти из этого конфликта. Впереди был чемпионат мира и у нас были совсем другие задачи на предстоящие дни. Вязнуть в этом не хотелось никому.

— Не задалась у вас и предолимпийская неделя. Почему не получилось в Пхенчхане, который примет Игры-2018?

— После чемпионата мира перед Кореей мне нужно было выступить на Военных играх в Сочи. Поэтому паузы на восстановление я не получил. В Корее уже не было ни сил, ни эмоций на хорошее выступление.

— Это правда, что в Корее самая сложная трасса среди всех, что принимают этапы Кубка мира?

— Да, в этом смысле она может сравниться с сочинской. Продолжительные подъемы, нет времени на отдых. Со старта и сразу в гору, потом спуск с крутыми поворотами. И не просто один какой-то, а серия коварных поворотов, на которых ты не можешь вздохнуть. Ну и после этого снова включаешься в работу, в подъемы. Круг 2,5 км, по которому мы бежим пасьют и эстафету, имеет подъем длинной в километр.

— Вам такая трасса подходит?

— Выбирать не приходится, все бегут в одинаковых условиях. Просто нужно грамотно выстроить тренировочный процесс, подстроиться под эту трассу. Есть летняя подготовка, мы знаем, что нас ждет на этой трассе, и можем к ней готовиться.

— Вы один из лучших стрелков среди всех участников Кубка мира, а до нового года вообще имели самый высокий процент точности, даже выше чем у Фуркада. Что это — талант? Особые тренировки? Секреты?

— Все в совокупности. А еще удача. Ты стрельнул без ветра, а те, кто пришел за тобой, попали в порыв — и все, нет никакого высокого процента. Но самое важное, конечно, найти только тебе подходящий механизм этого процесса. Когда поймешь, как нужно стрелять, сразу становится легче. Но в этому году меня не устроил мой процент стрельбы стоя, он уменьшился по сравнению с прошлым сезоном. А лежа да, процент по-прежнему высокий.

— Какой рубеж в этом сезоне вы бы хотели забыть, как страшный сон?

— Четвертый рубеж пасьюта в Рупольдинге, где я взял три круга и лишил себя борьбы за призовые места. То же самое могу сказать и про Антхольц: если б не промахнулся последним выстрелом — мог быть вторым в индивидуальной гонке.

— А что наоборот — приятно вспомнить?

— Эстерсунд, последний рубеж стоя, на пасьюте. Когда я понял, что Антон Бабиков уходит первым, я за ним в пяти секундах, а Фуркад сзади — это было очень классно. Стрельнуть получилось не только точно, но и быстро. Оставалось только бежать, что есть силы. Я весь круг переживал, что Фуркад догонит, понимал, что он не даст расслабиться до последнего метра. Бежал, даже не мог оглянуться — первый раз получилось это сделать только на последнем спуске перед финишем. Мне кричали, что Фуркад близко, да я и сам слышал, как он работает в спину. В итоге я был очень рад, что удалось это второе место отстоять.

— О чем вы думаете, когда бежите?

— Как разложить силы, где правильно пройти технически, где какой ход применить — в основном, думаешь об этом. Иногда анализируешь ветер и предполагаешь, в каких условиях придется стрелять.

— А о доме, супруге, собачке, призовых — никогда?

— Раньше, может, и бывало, но в последние годы никогда.

— Когда тренеры бегут следом с криками «давай-давай» — это помогает или раздражает?

— Не могу сказать, что это раздражает, но иногда, как бы тебе ни кричали, ты понимаешь: «Я быстрее-то уже не поеду!» Когда тренеры сообщают информацию, это, конечно, помогает, особенно когда ты не знаешь время соперников в гонках с раздельным стартом. Тут важно, чтоб тренер работал вместе с тобой и давал нужные подсказки. Со стрельбой также — проходишь рубеж, тебе показывают, как ты работал.

«В КАЖДОЙ ГОНКЕ НУЖНО БЫТЬ ГЕРОЕМ».

— В одном из интервью «Матч» ТВ Антон Бабиков как-то сказал, что он вам завидует. Как вы думаете — чему он мог позавидовать?

— Даже не могу предположить… Явно не количеству подписчиков в инстаграме!

— Стабильности. За счет чего ее удается сохранять?

— Это стало получаться, когда я стал работать с Рикко Гроссом. Раньше у меня действительно провалов было больше. Мог бежать одну гонку хорошо, а на пасьют выйти и проиграть позиций 20−30. Сейчас такого нет. И функционально чувствую себя лучше — нет никакой проблемы догнать спортсмена, идущего немного впереди. После юниоров догонять почти не получалось. Думаю, что тут играет роль летняя работа, ее качество и объем.

— Что нравится в работе с Гроссом? По вашему мнению, его приглашение оправдало себя?

— На мой взгляд, безусловно. Лично у меня после его прихода результаты стали значительно выше — это касается всего: и места в тотале, и скорости, и стрельбы. И мне очень нравится его способы работы, прежде всего то, что он не давит на тебя психологически. Собрания проходят в спокойном режиме. Если у него есть замечания, предпочитает переговорить лично.

— Гросс продвинулся в изучении русского? Как общение проходит?

Цитата — Всю техническую часть Рикко может преподать на русском. Но конечно мы общаемся и по- английски — за последние два года я в этом прибавил.



А что касается сложных технических моментов и собраний, то там работаем через перевод.

— Уже в интервью нашему изданию опять же Антон Бабиков сказал: «Думаю, в следующем сезоне мы с Максимом и Евгением (Гараничевым) пойдем куда-то выше, за облака, где нас ждет Антон Шипулин, а потом и его сдвинем». Готовы?

— Было бы хорошо навязать борьбу Антону Шипулину, но надо понимать, что мы все-таки боремся не внутри команды, а все вместе в одной сборной.

— Еще в одной беседе с нашими журналистами главный тренер сборной Александр Касперович вспомнил геройскую гонку в вашем исполнении — когда вы финишировали на юниорском чемпионате мира с прокусанной губой, настолько велико было напряжение. А какие свои гонки вы сами считаете геройскими?

— Мне кажется, у нас такой спорт, что героем приходится быть в каждой гонке, иначе нет смысла выходить на старт. Я до сих пор корю себя за одну гонку, когда еще был лыжником и занимался у отца, — тогда я не смог дойти до финиша, потому что сломал инвентарь. И до сих пор это для меня заноза. В тот день я сказал себе, что такого больше не повторится. Чего бы мне это ни стоило, финишировать нужно обязательно.

— Когда нам ждать от вас личного золота?

— Рассчитывал, что получится в этому году, но не удалось. Теперь все надежды на следующий сезон.

АНКЕТА «ИДЕАЛЬНОЕ»

Идеальный вечер

Вечер, проведенный с семьей, — с родителями, с супругой. Неважно, где этот вечер пройдет, — дома, в ресторане. Главное, чтоб все близкие были рядом. Тогда появляется внутреннее спокойствие. Но даже когда я дома, такие вечера случаются нечасто.

Идеальный завтрак

Когда ты на сборе, просыпаешься и понимаешь, что тебе не нужно рано вставать, ты можешь, прийти поесть в 10 часов, тебе не обязательно при этом есть кашу, а можно позволить себе что-то другое. Сладости, например. В общем, самое главное в идеальном завтраке — чтоб он был поздним.

Идеальная машина

Я вожу, но я не могу сказать, какая машина для меня идеальна. Я не гонюсь за этим.