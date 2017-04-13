Максим Цветков: Я за ЦСКА, но «Спартак» уже никто не догонит
На днях в редакции «Советского спорта» побывал Максим Цветков — чемпион мира по биатлону.
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Однако разговор мы начали с обсуждения другого вида спорта, любимого всеми, в том числе и биатлонистами — конечно, это футбол. Максим рассказал, каково это — жить в одной комнате с болельщиком «Спартака», что он думает о Фуркаде, почему хорошо, что Гросс работает в России, и о многом другом.
Разговор начался с футбольной темы, поскольку наш гость с любопытством стал рассматривать свежий номер еженедельного издания «Советский спорт. Футбол», главной темой которого был центральный матч апреля «Спартак» — «Зенит».
— Моя любовь к футболу еще в детстве началась, когда тренировался у отца, — рассказал Максим. — Мы играли в разные виды спорта, но футбол я любил больше всего. В последние годы стараюсь почаще принимать участие в футбольных тренировках, летом вот играю в Вологде с ребятами из нашей футбольной команды.
— С кем из известных футболистов вы дружны?
— Таких знакомств у меня нет.
— А ваша болельщицкая душа кому принадлежит?
— Я за ЦСКА болею, с класса
— Владеете ситуацией в российском чемпионате? Просчитываете, что нужно сделать ЦСКА, чтобы догнать «Спартак» в этом сезоне?
— После того, как мы сыграли 1:1 с «Краснодаром», разница стала восемь очков. За ситуацией я, конечно, слежу. Но не всегда есть возможность посмотреть матчи.
— На
— Нет, я вообще ни разу не был на футболе. В прошлом году отправлял на матч ЦСКА детей из спортшколы, которой я помогаю, но даже и тогда не удалось с ними поехать на стадион. Сложно отыскать время, чтобы приехать в Москву специально для того, чтобы сходить на
— В чем заключается ваша помощь детской школе?
— Это обычная благотворительность. Помогаю с инвентарем, еще
— К вам обратились с такой просьбой или это ваша инициатива?
— Это была моя инициатива.
— Давайте вернемся к футболу.
— По той игре, что показывает «Спартак», это, наверное, невозможно. За этой командой я тоже невольно следил всегда, потому что жил обычно с Тимофеем Лапшиным, а он как раз ярый болельщик «Спартака». В общем, я вижу, что сейчас они здорово прибавили, играют намного лучше, чем в прошлые годы. И видимо не будет в этом году особо напряженной концовки —
— Это, наверное, весело, когда в одной комнате собираются поклонники «Спартака» и ЦСКА?
— У нас все
— В сборной часто играете в футбол?
— К концу межсезонья не так часто — это
— Вы на какой позиции?
— Я не знаю, как
— Кто лучший футболист среди биатлонистов?
— Ну раньше это был Тимофей Лапшин, он же у нас даже тренировки «Спартака» посещал. Так как он фанат команды, его приглашали на тренировки, он ходил. Александр Логинов отлично играет. Знаю, что в своем родном Саратове он даже в любительской лиге играет. Я в
— Болельщик «Спартака» Тимофей Лапшин в этом году получил корейский паспорт. Обсуждали с ним эту тему?
— Он доволен — этот переход дает ему возможность участвовать в Кубке мира на постоянной основе. В корейской сборной не такая конкуренция за место в составе. Так что у него неплохие шансы прогрессировать в этой команде.
— Чему вы посвятили время, что прошло после окончания сезона?
— Концовка сезона у меня получилась скомканной. Я заболел, долго время сидел с простудой. Поправился буквально неделю назад. После заключительного этапа Кубка мира приехал сразу домой — не поехал на чемпионат России — ни в Уват, ни в Тюмень, а сразу домой — лечиться. Но все же выдыхаешь с радостью, когда понимаешь, что почти два месяца можно будет провести дома. При этом про подготовку к олимпийскому сезону, естественно, не забываю.
— В родном городе на улицах узнают?
— Да, узнают. Позавчера бежал кросс — люди узнавали, обращали внимание. Дети подбежали с криками: «Цветков! Цветков!» — захотели сфотографироваться. Ну и так — зовут на разные мероприятия. Вот недавно ходили играть в «Что? Где? Когда?» — меня пригласили в одну из команд.
— Сколько вопросов взяли?
— Один! И еще на один помог ответить.
«СРАЗУ ПОНЯЛИ: ГИМН НЕ НАШ».
— Сезоном вы довольны или могло быть лучше?
Готовность по сезону была хорошая. Мне нравилось, что я выступал стабильно, не было провалов
— Что помешало? Психология?
— Да нет, не было ничего такого. Я ехал не запасным номером —
— Самый лучший день в году?
— Да, этот день, конечно, запомнится — и мне, и всей команде. Эмоции были такими, что их… просто не было. Только опустошение. На следующий день мы бежали
— А там же еще и церемония награждения выдалась не совсем обычная.
— Да, когда перепутали гимн, это могло разозлить, но у меня даже на это не было эмоций. Я не могу сказать, что в тот день был очень счастлив, а мои эмоции были
— А каков был вообще взгляд с пьедестала на все происходящее? Вы сразу поняли, что гимн не тот?
— Да, поняли сразу: «Не то!» Тут же загудели наши болельщики, которые собрались на церемонию. Мы стали делать знаки организаторам, что нужно поменять мелодию. Организаторы не сразу поняли, что происходит. Возникла пауза. Но в этот момент выскочил Дмитрий Губерниев, выхватил микрофон и отдал его нам.
— И как раз вы пели громче всех!
— Да, ну вот так получилось. И мне кажется, что после этой истории все вспоминали больше не саму эстафету, а события на награждении. До сих пор мне говорят: «Молодцы, что спели! Это было круто!».
— Вы пересматривали потом командой эти ролики на видеохостингах? Обсуждали?
— Нет, я так это и не посмотрел. Я и гонки не смотрю никогда — если только повторы ошибок, для того, чтоб их исправить. Считаю, что прошла гонка и все — не надо в ней ковыряться, лучше настроиться на следующую.
— Согласны с утверждением, что Дмитрий Губерниев сделал биатлон самым популярным видом спорта в этой стране?
— Есть другое мнение: биатлон сделал Дмитрия Губерниева самым популярным ведущим в этой стране! Думаю, что и то, и то правда. Глупо отрицать вклад Дмитрия в популяризацию биатлона.
«ФУРКАД ТОЛКНУЛ ЛОГИНОВА НАМЕРЕННО».
— Другая громкая история чемпионата мира — конфликт между Мартеном Фуркадом и Антоном Шипулиным. Фуркад, если бы прочел все комментарии российских болельщиков о себе, разрыдался бы. А что вы о нем скажете?
— Не могу сказать, что он ведет себя
— Началось все с инцидента с Александром Логиновым. Мнения разделились — сбил ли Фуркад Логинова специально или так получилось в пылу борьбы.
— Я считаю, что в том инциденте неправ был Фуркад, и он действительно сбил Логинова намеренно. Правила он не нарушил, но тем не менее это был некорректный поступок со стороны француза.
— В разгар конфликта команда
— У нас было собрание, на котором мы обсуждали, как стоит вести себя в этой ситуации. Главным было не поддаваться на провокации, оставаться спокойными и максимально быстро с наименьшими потерями выйти из этого конфликта. Впереди был чемпионат мира и у нас были совсем другие задачи на предстоящие дни. Вязнуть в этом не хотелось никому.
— Не задалась у вас и предолимпийская неделя. Почему не получилось в Пхенчхане, который примет Игры-2018?
— После чемпионата мира перед Кореей мне нужно было выступить на Военных играх в Сочи. Поэтому паузы на восстановление я не получил. В Корее уже не было ни сил, ни эмоций на хорошее выступление.
— Это правда, что в Корее самая сложная трасса среди всех, что принимают этапы Кубка мира?
— Да, в этом смысле она может сравниться с сочинской. Продолжительные подъемы, нет времени на отдых. Со старта и сразу в гору, потом спуск с крутыми поворотами. И не просто один
— Вам такая трасса подходит?
— Выбирать не приходится, все бегут в одинаковых условиях. Просто нужно грамотно выстроить тренировочный процесс, подстроиться под эту трассу. Есть летняя подготовка, мы знаем, что нас ждет на этой трассе, и можем к ней готовиться.
— Вы один из лучших стрелков среди всех участников Кубка мира, а до нового года вообще имели самый высокий процент точности, даже выше чем у Фуркада. Что это — талант? Особые тренировки? Секреты?
— Все в совокупности. А еще удача. Ты стрельнул без ветра, а те, кто пришел за тобой, попали в порыв — и все, нет никакого высокого процента. Но самое важное, конечно, найти только тебе подходящий механизм этого процесса. Когда поймешь, как нужно стрелять, сразу становится легче. Но в этому году меня не устроил мой процент стрельбы стоя, он уменьшился по сравнению с прошлым сезоном. А лежа да, процент
— Какой рубеж в этом сезоне вы бы хотели забыть, как страшный сон?
— Четвертый рубеж пасьюта в Рупольдинге, где я взял три круга и лишил себя борьбы за призовые места. То же самое могу сказать и про Антхольц: если б не промахнулся последним выстрелом — мог быть вторым в индивидуальной гонке.
— А что наоборот — приятно вспомнить?
— Эстерсунд, последний рубеж стоя, на пасьюте. Когда я понял, что Антон Бабиков уходит первым, я за ним в пяти секундах, а Фуркад сзади — это было очень классно. Стрельнуть получилось не только точно, но и быстро. Оставалось только бежать, что есть силы. Я весь круг переживал, что Фуркад догонит, понимал, что он не даст расслабиться до последнего метра. Бежал, даже не мог оглянуться — первый раз получилось это сделать только на последнем спуске перед финишем. Мне кричали, что Фуркад близко, да я и сам слышал, как он работает в спину. В итоге я был очень рад, что удалось это второе место отстоять.
— О чем вы думаете, когда бежите?
— Как разложить силы, где правильно пройти технически, где какой ход применить — в основном, думаешь об этом. Иногда анализируешь ветер и предполагаешь, в каких условиях придется стрелять.
— А о доме, супруге, собачке, призовых — никогда?
— Раньше, может, и бывало, но в последние годы никогда.
— Когда тренеры бегут следом с криками «давай-давай» — это помогает или раздражает?
— Не могу сказать, что это раздражает, но иногда, как бы тебе ни кричали, ты понимаешь: «Я
«В КАЖДОЙ ГОНКЕ НУЖНО БЫТЬ ГЕРОЕМ».
— В одном из интервью «Матч» ТВ Антон Бабиков
— Даже не могу предположить… Явно не количеству подписчиков в инстаграме!
— Стабильности. За счет чего ее удается сохранять?
— Это стало получаться, когда я стал работать с Рикко Гроссом. Раньше у меня действительно провалов было больше. Мог бежать одну гонку хорошо, а на пасьют выйти и проиграть позиций 20−30. Сейчас такого нет. И функционально чувствую себя лучше — нет никакой проблемы догнать спортсмена, идущего немного впереди. После юниоров догонять почти не получалось. Думаю, что тут играет роль летняя работа, ее качество и объем.
— Что нравится в работе с Гроссом? По вашему мнению, его приглашение оправдало себя?
— На мой взгляд, безусловно. Лично у меня после его прихода результаты стали значительно выше — это касается всего: и места в тотале, и скорости, и стрельбы. И мне очень нравится его способы работы, прежде всего то, что он не давит на тебя психологически. Собрания проходят в спокойном режиме. Если у него есть замечания, предпочитает переговорить лично.
— Гросс продвинулся в изучении русского? Как общение проходит?
А что касается сложных технических моментов и собраний, то там работаем через перевод.
— Уже в интервью нашему изданию опять же Антон Бабиков сказал: «Думаю, в следующем сезоне мы с Максимом и Евгением (Гараничевым) пойдем
— Было бы хорошо навязать борьбу Антону Шипулину, но надо понимать, что мы
— Еще в одной беседе с нашими журналистами главный тренер сборной Александр Касперович вспомнил геройскую гонку в вашем исполнении — когда вы финишировали на юниорском чемпионате мира с прокусанной губой, настолько велико было напряжение. А какие свои гонки вы сами считаете геройскими?
— Мне кажется, у нас такой спорт, что героем приходится быть в каждой гонке, иначе нет смысла выходить на старт. Я до сих пор корю себя за одну гонку, когда еще был лыжником и занимался у отца, — тогда я не смог дойти до финиша, потому что сломал инвентарь. И до сих пор это для меня заноза. В тот день я сказал себе, что такого больше не повторится. Чего бы мне это ни стоило, финишировать нужно обязательно.
— Когда нам ждать от вас личного золота?
— Рассчитывал, что получится в этому году, но не удалось. Теперь все надежды на следующий сезон.
АНКЕТА «ИДЕАЛЬНОЕ»
Идеальный вечер
Вечер, проведенный с семьей, — с родителями, с супругой. Неважно, где этот вечер пройдет, — дома, в ресторане. Главное, чтоб все близкие были рядом. Тогда появляется внутреннее спокойствие. Но даже когда я дома, такие вечера случаются нечасто.
Идеальный завтрак
Когда ты на сборе, просыпаешься и понимаешь, что тебе не нужно рано вставать, ты можешь, прийти поесть в 10 часов, тебе не обязательно при этом есть кашу, а можно позволить себе
Идеальная машина
Я вожу, но я не могу сказать, какая машина для меня идеальна. Я не гонюсь за этим.
Идеальный спортсмен
Для меня всегда был
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