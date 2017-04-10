Биатлонист Шипулин четвертый год подряд стал лучшим в рейтинге СБР по итогам сезона
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Антон Шипулин четвертый год подряд стал лучшим в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона, сообщается на официальном сайте организации.
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Шипулин набрал в рейтинге 1768 очков. Второе место третий год подряд занял Евгений Гараничев (1595), замкнул тройку лучших Максим Цветков (1360). Обладателем Кубка России стал Максим Буртасов.
У женщин лучшей в рейтинге СБР стала Дарья Виролайнен (1314), второе место у Татьяны Акимовой (1300), третье — у Ирины Старых (1249). В Кубке России победила Лариса Куклина.
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