Она заняла третье место. Победу одержала Екатерина Зубова, второй стала Елена Баданина.



«Я очень довольна. Это был мой первый сезон на взрослом уровне. Я хотела “заехать” в медали на этапах Кубка страны, но всё никак не удавалось. И апрельские медали чемпионата страны — для меня просто подарок.



Вообще чувствовала себя неплохо. Силы ещё есть. Немного расстроили четыре промаха, но раз есть медаль — всё сложилось удачно. Трассу подготовили для такой тёплой погоды отлично.

Благодаря работе с наставником женской сборной региона Леонидом Гурьевым я добилась серьёзного прогресса. Пусть результаты были достаточно скромными, я довольна тем, как прошёл сезон. Получила много полезного опыта, ведь выступление среди взрослых спортсменок — совсем другой уровень. Что касается тюменок в сборной — девочки для нас являются примером. Это стимул работать дальше и приближаться к их уровню. Верю, что следующий сезон станет ещё более удачным», — цитирует Толмачёву «Тюменская арена».