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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29377329/
10 апреля 2017, 15:00 | Биатлон | Чемпионат.com

Зубова: Сезоном недовольна, но удалось завершить его на хорошей ноте

Представительница Архангельской области Екатерина Зубова прокомментировала свою победу в марафоне на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«Погода был хорошей, тепло, лыжи катили здорово. Выходила с настроем доработать сезон этой гонкой. Бежала в своё удовольствие. Трассу подсыпали селитрой. Солнца не было, поэтому покрытие держалось хорошо.

В биатлоне без хода всё равно никуда. Больше акцент был, конечно, на стрельбу. Но про скорость не забывала. Ставшая второй Елена Баданина тоже допустила всего два промаха, надо было бороться с ней на дистанции.
Если честно, сезоном недовольна. Но завершить его удалось на хорошей ноте, это радует», — цитирует Зубову «Тюменская арена».
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