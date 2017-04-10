Зубова: Сезоном недовольна, но удалось завершить его на хорошей ноте

«Погода был хорошей, тепло, лыжи катили здорово. Выходила с настроем доработать сезон этой гонкой. Бежала в своё удовольствие. Трассу подсыпали селитрой. Солнца не было, поэтому покрытие держалось хорошо.



В биатлоне без хода всё равно никуда. Больше акцент был, конечно, на стрельбу. Но про скорость не забывала. Ставшая второй Елена Баданина тоже допустила всего два промаха, надо было бороться с ней на дистанции.

Если честно, сезоном недовольна. Но завершить его удалось на хорошей ноте, это радует», — цитирует Зубову «Тюменская арена».