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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29374167/
10 апреля 2017, 11:52 | Биатлон | Советский спорт

Биатлонистка Скардино тренируется в Ленинградской области

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино тренируется на базе в поселке Кавголово в Ленинградской области.

— Питер не хочет, чтобы сезон заканчивался, видимо. Плюс один, снег и 5 км лыжной трассы, — написала Скардино в своем инстаграме.

Напомним, Скардино родилась в Петербурге, но выступает за сборную Белоруссии. В сезоне-2016/17 она заняла 18-е место в общем зачете Кубка мира.

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