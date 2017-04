Биатлонистка Скардино тренируется в Ленинградской области

#St.Petersburg# snow season continues!+1 ,snow and 5km snowtrack at home?? Питер не хочет,чтобы сезон заканчивался,видимо??+1,снег и 5км лыжной трассы??

A post shared by Надежда Скардино (@skardinon) on Apr 8, 2017 at 5:20am PDT