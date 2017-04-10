Биатлонистка Скардино тренируется в Ленинградской области
Белорусская биатлонистка Надежда Скардино тренируется на базе в поселке Кавголово в Ленинградской области.
— Питер не хочет, чтобы сезон заканчивался, видимо. Плюс один, снег и 5 км лыжной трассы, — написала Скардино в своем инстаграме.
Напомним, Скардино родилась в Петербурге, но выступает за сборную Белоруссии. В сезоне-2016/17 она заняла 18-е место в общем зачете Кубка мира.
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