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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29373189/
10 апреля 2017, 11:18 | Биатлон | Р-Спорт

Биатлонистка Зубова победила в марафоне на чемпионате России в Тюмени

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Биатлонистка Екатерина Зубова победила в марафоне на 30 километров на чемпионате России, который завершился в Тюмени.

В понедельник Зубова стала первой со временем 46 минут 42,4 секунды, допустив два промаха на 8 огневых рубежах. Второе место заняла Елена Баданина (+3,5 секунды; 2 промаха), третье — Анастасия Толмачева (+55,5; 4 промаха).

Это была последняя гонка российского биатлонного сезона-2016/17.
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