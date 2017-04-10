Биатлонистка Зубова победила в марафоне на чемпионате России в Тюмени
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Биатлонистка Екатерина Зубова победила в марафоне на 30 километров на чемпионате России, который завершился в Тюмени.
В понедельник Зубова стала первой со временем 46 минут 42,4 секунды, допустив два промаха на 8 огневых рубежах. Второе место заняла Елена Баданина (+3,5 секунды; 2 промаха), третье — Анастасия Толмачева (+55,5; 4 промаха).
Это была последняя гонка российского биатлонного сезона-2016/17.
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