Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29365710/
9 апреля 2017, 12:28 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: Олимпиада в Пхёнчхане точно станет последней для меня

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален признался, что не думает о том, что станет первым представителем Норвегии, принявшим участие в семи Олимпиадах, если выступит на Играх-2018 в Пхёнчхане.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец <nobr>Уле-Эйнар</nobr> Бьорндален признался что не думает о том что станет первым представителем Норвегии принявшим участие в семи Олимпиадах если выступит на Играх-2018 в Пхёнчхане. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я, честно говоря, не думаю о рекордах. Впереди Олимпиада в Пхёнчхане, и я полностью сосредоточен на ней. Наверное, после завершения карьеры можно будет и подумать о том, что я сделал. Всё ещё может измениться. Но ещё одной Олимпиады точно не будет.

Я постараюсь выйти на пик формы и быть в течение этих 12 дней в оптимальных кондициях. Если мне удастся добавить ходом и отстрелять так, как я умею, то у меня будут шансы бороться за самые высокие места. Понимаю, что не ответил конкретно, но мне ведь надо ещё попасть в сборную Норвегии», — приводит слова Бьорндалена Dagbladet.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Слепцова через две недели планирует приступить к тренировкам после операции

Слепцова через две недели планирует приступить к тренировкам после операции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Олимпийская чемпионка Ванкувера и чемпионка мира-2009 российская биатлонистка Светлана Слепцова, перенесшая операцию на плече, заявила, что через две недели планирует приступить к тренировкам.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!