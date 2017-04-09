Бьорндален: Олимпиада в Пхёнчхане точно станет последней для меня

«Я, честно говоря, не думаю о рекордах. Впереди Олимпиада в Пхёнчхане, и я полностью сосредоточен на ней. Наверное, после завершения карьеры можно будет и подумать о том, что я сделал. Всё ещё может измениться. Но ещё одной Олимпиады точно не будет.



Я постараюсь выйти на пик формы и быть в течение этих 12 дней в оптимальных кондициях. Если мне удастся добавить ходом и отстрелять так, как я умею, то у меня будут шансы бороться за самые высокие места. Понимаю, что не ответил конкретно, но мне ведь надо ещё попасть в сборную Норвегии», — приводит слова Бьорндалена Dagbladet.