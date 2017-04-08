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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29359327/
8 апреля 2017, 12:24 | Биатлон | Р-Спорт

Слепцова через две недели планирует приступить к тренировкам после операции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Олимпийская чемпионка Ванкувера и чемпионка мира-2009 российская биатлонистка Светлана Слепцова, перенесшая операцию на плече, заявила, что через две недели планирует приступить к тренировкам.

<em><nobr>ХАНТЫ-МАНСИЙСК</nobr> 8 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. </em>Олимпийская чемпионка Ванкувера и чемпионка мира-2009 российская <span class=error>биатлонистка</span> Светлана <span class=error>Слепцова</span> перенесшая операцию на плече заявила что через две недели планирует приступить к тренировкам. Увеличить
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Ранее тренер спортсменки Валерий Захаров заявил агентству «Р-Спорт», что ей предстоит косметическое хирургическое вмешательство на плече. В начале апреля Слепцова успешно перенесла эту операцию. Изначально планировалось, что спортсменка выйдет на старт Югорского лыжного марафона, прошедшего в субботу в Ханты-Мансийске, но проблемы со здоровьем не позволили ей принять участие в соревнованиях.

«Я была на каждом Югорском марафоне, к сожалению, в этот раз не смогла бежать по состоянию здоровья. Но точно буду участвовать в следующий раз и могу сказать, что эти соревнования становятся все лучше и лучше. Что касается здоровья, то все уже гораздо лучше. Думаю, уже недели через две приступлю к тренировкам», — заявила Слепцова журналистам.
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