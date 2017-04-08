Слепцова через две недели планирует приступить к тренировкам после операции

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее тренер спортсменки Валерий Захаров заявил агентству «Р-Спорт», что ей предстоит косметическое хирургическое вмешательство на плече. В начале апреля Слепцова успешно перенесла эту операцию. Изначально планировалось, что спортсменка выйдет на старт Югорского лыжного марафона, прошедшего в субботу в Ханты-Мансийске, но проблемы со здоровьем не позволили ей принять участие в соревнованиях.

«Я была на каждом Югорском марафоне, к сожалению, в этот раз не смогла бежать по состоянию здоровья. Но точно буду участвовать в следующий раз и могу сказать, что эти соревнования становятся все лучше и лучше. Что касается здоровья, то все уже гораздо лучше. Думаю, уже недели через две приступлю к тренировкам», — заявила Слепцова журналистам.