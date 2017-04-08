Биатлонистка Слепцова заявила, что испытывает двоякие ощущения от прошедшего сезона
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Олимпийская чемпионка Ванкувера и чемпионка мира-2009 российская биатлонистка Светлана Слепцова заявила, что от прошедшего сезона у нее остались неоднозначные впечатления.
Слепцова в начале апреля успешно перенесла операцию на плече. Изначально планировалось, что спортсменка выйдет на старт Югорского лыжного марафона, прошедшего в субботу в
«Впечатления от сезона двойственные. Чемпионат Европы прошел для меня успешно, не получилось на Кубках мира. Не скажу, что на чемпионате мира такое уж плохое выступление — просто сказалась усталость после чемпионата Европы. Мне очень хотелось принести команде больше очков, а болельщикам принести побольше эмоций. Но получилось так, как получилось. Были допущены определенные ошибки в летней подготовке, плюс была травма, поэтому август пришлось пропустить.
«Прогнозы (на следующий сезон) делать не хочу, ставить перед собой
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