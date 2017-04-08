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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29359326/
8 апреля 2017, 12:23 | Биатлон | Р-Спорт

Биатлонистка Слепцова заявила, что испытывает двоякие ощущения от прошедшего сезона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Олимпийская чемпионка Ванкувера и чемпионка мира-2009 российская биатлонистка Светлана Слепцова заявила, что от прошедшего сезона у нее остались неоднозначные впечатления.

Слепцова в начале апреля успешно перенесла операцию на плече. Изначально планировалось, что спортсменка выйдет на старт Югорского лыжного марафона, прошедшего в субботу в Ханты-Мансийске, но проблемы со здоровьем не позволили ей принять участие в соревнованиях. В общем зачете Кубка мира по биатлону Слепцова финишировала на 72-й позиции.

«Впечатления от сезона двойственные. Чемпионат Европы прошел для меня успешно, не получилось на Кубках мира. Не скажу, что на чемпионате мира такое уж плохое выступление — просто сказалась усталость после чемпионата Европы. Мне очень хотелось принести команде больше очков, а болельщикам принести побольше эмоций. Но получилось так, как получилось. Были допущены определенные ошибки в летней подготовке, плюс была травма, поэтому август пришлось пропустить. Из-за этого концовка сезона получилась смазанной», — заявила Слепцова журналистам.

«Прогнозы (на следующий сезон) делать не хочу, ставить перед собой какие-то грандиозные задачи — тоже. Хочу это лето отработать с полной самоотдачей — не секрет, что это будет мой последний сезон. Поэтому очень хочу попасть на Олимпийские игры», — добавила биатлонистка.
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Слепцова через две недели планирует приступить к тренировкам после операции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Олимпийская чемпионка Ванкувера и чемпионка мира-2009 российская биатлонистка Светлана Слепцова, перенесшая операцию на плече, заявила, что через две недели планирует приступить к тренировкам.
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