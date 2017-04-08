Биатлонистка Слепцова заявила, что испытывает двоякие ощущения от прошедшего сезона

Слепцова в начале апреля успешно перенесла операцию на плече. Изначально планировалось, что спортсменка выйдет на старт Югорского лыжного марафона, прошедшего в субботу в Ханты-Мансийске, но проблемы со здоровьем не позволили ей принять участие в соревнованиях. В общем зачете Кубка мира по биатлону Слепцова финишировала на 72-й позиции.

«Впечатления от сезона двойственные. Чемпионат Европы прошел для меня успешно, не получилось на Кубках мира. Не скажу, что на чемпионате мира такое уж плохое выступление — просто сказалась усталость после чемпионата Европы. Мне очень хотелось принести команде больше очков, а болельщикам принести побольше эмоций. Но получилось так, как получилось. Были допущены определенные ошибки в летней подготовке, плюс была травма, поэтому август пришлось пропустить. Из-за этого концовка сезона получилась смазанной», — заявила Слепцова журналистам.