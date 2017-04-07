Слепцову и Малышко лишили Олимпиады

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Правление Союза биатлонистов России утвердило основной состав сборной на централизованную подготовку к олимпийскому сезону. В заветный список попали 16 спортсменов.

В мужскую команду, в качестве тренеров которой были утверждены Рикко Гросс и Андрей Падин, приглашены Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Алексей Волков, Матвей Елисеев и Юрий Шопин.

Большой неожиданностью для многих стало отсутствие в списке олимпийского чемпиона 2014 года в эстафете Дмитрия Малышко. Это решение прокомментировал член правления СБР Александр Тихонов.

«Я тоже был олимпийским чемпионом, может, и меня вернуть в состав? За все говорит результат сезона, а он, к сожалению, неудовлетворительный.

Малышко — то взлет, то падение. Никакой стабильности. И надеяться на то, что он вдруг у нас исправится, сложно.

Что касается Волкова, он годится на первый этап эстафеты, если мы никого другого не подготовим. Только первый этап. Логинов при правильной подготовке может стать лидером команды. По Елисееву и Шопину есть вопросы, — цитирует Тихонова «Р-Спорт».

Прошедший сезон сложился для Малышко неудачно. Спортсмен не попал в состав сборной на чемпионат мира, а по итогам Кубка мира занял лишь 44-е место.

В состав женской сборной России включены Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Ирина Услугина и Ольга Подчуфарова.

Как и в случае с мужчинами, место в списке не нашлось олимпийской чемпионке. Показывавшая неудовлетворительные результаты по ходу всего сезона Светлана Слепцова в заявку не попала. Спортсменка в зачете Кубка мира стала лишь 72-й, а в Кубке IBU заняла 40-е место.

Сама Слепцова недавно перенесла операцию на плече и поблагодарила болельщиков за поддержку в прошедшем сезоне.

«Вот завершился сезон-2016/17! В нем было много хорошего и не очень. Спасибо вам, болельщикам, я знаю, что хороших много. Операция прошла успешно, все хорошо. Теперь как новая. До новых встреч!

Я никогда не перестану любить биатлон, несмотря ни на что. P. S. И помните: красота человека внутри! Ах да, забыла рассказать. Бывало всякое: автограф просили, и в паспорте расписывалась, но в реанимации первый раз, — написала Слепцова в «инстаграме».

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Не нашлось места в списке и для вечно подающей надежды Ульяны Кайшевой. Спортсменка, которая была непобедима на юниорских соревнованиях, никак не может проявить себя на взрослых стартах.

Так, ее ровесницы Сливко и Миронова как никогда близки к участию в Олимпиаде, хотя несколько лет назад заметно уступали Кайшевой.

Та же Сливко продолжает доказывать свою состоятельность на всероссийских соревнованиях. На проходящих с 6 апреля в Тюмени гонках в рамках чемпионата и финала Кубка России по биатлону Виктория уже успела завоевать золотые медали в спринте и суперспринте. У мужчин на аналогичных дистанциях побед добились Иван Печенкин и Вадим Филимонов.

Ситуация с женским тренерским штабом сборной на сегодняшний день выглядит весьма туманной. Руководство СБР приняло решение провести еще одну рабочую встречу, после которой будет вынесено окончательное решение.

Одним из возможных кандидатов на то, чтобы возглавить женскую команду в олимпийский год является Владимир Королькевич. Два предыдущих сезона он занимал пост главного тренера сборной Белоруссии. Сам специалист выразил готовность вернуться в Россию.

«Я буду рад дать свое согласие, тем более что с определенной частью команды я уже работал. Но все будет зависеть от руководства, а не от моих амбиций. Поэтому надо пока подождать, есть те, кто против моего приглашения», — цитирует Королькевича ТАСС.

Однако Тихонов возможное назначение специалиста не поддержал.

«Что-то в СБР темнят. Но я свое мнение высказал: я за кандидатуру Сергея Коновалова и категорически против Королькевича. Сколько можно наступать на одни и те же грабли?!

Хватит с нас иностранцев! Наши получают по полторы тысячи, а те по 20 тысяч. Но вопрос даже не в деньгах: то, что не приняли решение по тренерскому штабу женской сборной, говорит о неуверенности нынешнего правления СБР.

Почему не назвали тренеров женской сборной? Если придет Королькевич, я не подойду и близко к команде. Выставите против меня на стрельбище хоть весь тренерский штаб сборной и посмотрим, что они против меня покажут, как в теории, так и в практике.

Я уже говорил, что готов консультировать нашу женскую команду и взять на себя ответственность за результат, — цитирует Тихонова «Советский спорт».

Остается открытым вопросом относительно должности главного тренера биатлонной сборной России.

«На заседании правления речь шла о ликвидации должности главного тренера. Дело в том, что Касперович немного не справился со своими обязанностями. Я это решение поддерживаю. Мое личное мнение, что он не справился», — сообщил Тихонов.

Однако члены правления СБР окончательное решение еще не приняли.

«В протоколе вчерашнего заседания ничего нет про сохранение или устранение этой должности. Были голосования по другим вопросам — по спискам, был разговор по тренерам мужской и женской команд. Пришли к тому, что еще раз соберутся и обсудят оставшиеся вопросы.

Все штатные моменты должны быть утверждены до 20 апреля, вопрос по должности главного тренера и по кандидатуре тоже должен быть решен до этого срока, — заявил глава медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов.

Сам Касперович подчеркнул, что по-прежнему занимает свой пост.

«Сейчас я исполняю обязанности главного тренера, даже не исполняю, я являюсь главным тренером.

Я решаю, подписываю все контракты, решаю все вопросы здесь. Александр Тихонов имеет полное право говорить, что хочет. Есть решение правления, и оно еще однозначно не доработано до конца, — резюмировал Касперович.