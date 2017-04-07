Падин: В резервной сборной РФ по биатлону никаких экспериментов не проводится

«Наши ребята выступали на Кубке IBU, который для молодых спортсменов является возможностью накопить международный соревновательный опыт. Не скрывая своих амбиций, в команде трудился Антон Бабиков и показал в минувшем сезоне высокие результаты, о чём можно мечтать каждому спортсмену и тренеру. Для него это громадный успех. Антон стал чемпионом мира. Поэтому у нас есть движение, уже появились традиции и плоды хорошей работы.



В резервной команде не проводят какие-то эксперименты. Перед нами ставятся такие же высокие задачи, как и перед первой командой. И результаты были. Антон Бабиков теперь уже чемпион мира в эстафете. Юрий Шопин попробовал свои силы на континентальных стартах. Александр Поварницын завоевал золотую медаль в одной из гонок на Кубке IBU в серьёзной конкуренции, потому что среди соперников были призёры чемпионатов мира», — цитирует Падина «Тюменская арена».